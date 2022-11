Зинченко вернулся к тренировкам в общей группе

Украинский защитник " Арсенала " Александр Зинченко вернулся к тренировкам с командой.

Алекс присутствовал на тренировке команды перед матчем с "Цюрихом" в Лиге Европы.

До этого украинец занимался по индивидуальной программе.

Напомним, что 25-летний украинец пропустил семь последних матчей "канониров" во всех турнирах из-за повреждения икроножной мышцы. Последний раз он выходил на поле 1 октября, в котором, вероятно, подвергся рецидиву.

???? Arsenal train ahead of their European tie ????



✅ Bukayo Saka



✅ Oleksandr Zinchenko

✅ Mohamed Elneny



All in attendance pic.twitter.com/2TwuvxiQvR