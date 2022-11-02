Зинченко вернулся к тренировкам в общей группе
Алекс вернулся в обойму
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинский защитник "
Алекс присутствовал на тренировке команды перед матчем с "Цюрихом" в Лиге Европы.
До этого украинец занимался по индивидуальной программе.
Напомним, что 25-летний украинец пропустил семь последних матчей "канониров" во всех турнирах из-за повреждения икроножной мышцы. Последний раз он выходил на поле 1 октября, в котором, вероятно, подвергся рецидиву.
???? Arsenal train ahead of their European tie ????— Football Daily (@footballdaily) November 2, 2022
✅ Bukayo Saka
✅ Oleksandr Zinchenko
✅ Mohamed Elneny
All in attendance pic.twitter.com/2TwuvxiQvR
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