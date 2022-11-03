Восстановился после травмы. Зинченко в заявке Арсенала на матч ЛЕ с Цюрихом
Правда, пока что в запасе
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский защитник лондонского
Алекс попал в заявку своей команды на матч Лиги Европы против Цюриха, однако начнет матч в запасе.
Напомним, что поединок начнется в 22:00.
Также отметим, что 25-летний украинец пропустил семь последних матчей "канониров" во всех турнирах из-за повреждения икроножной мышцы. Последний раз он выходил на поле 1 октября, в котором, вероятно, подвергся рецидиву.
Team news… IN ✅— Arsenal (@Arsenal) November 3, 2022
???? Mo Elneny returns
????✈️ Gabriel Jesus captains the side
???? Alex Zinchenko back in the squad pic.twitter.com/RVHbPKO7Qo
Популярное сейчас
- У Днепра-1 только 3 полевых игрока в запасе на матч с АЗ. Из них 2 - защитники. Стартовые составы
- Красотка дня. Соблазнительная вторая половинка лидера полузащиты Фенербахче. ФОТО
- Динамо - Фенербахче. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 03.11.2022
- Во второй раз подряд. Миколенко вошел в символическую сборную тура АПЛ
- Красотка дня. Эффектная жена вратаря и одноклубника Малиновского в Аталанте. ФОТО
- Красотка дня. Как Анна Левандовская поддерживала своего мужа на трибунах Камп Ноу. ФОТО