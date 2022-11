Восстановился после травмы. Зинченко в заявке Арсенала на матч ЛЕ с Цюрихом

Украинский защитник лондонского Арсенала Александр Зинченко восстановился после травмы.

Алекс попал в заявку своей команды на матч Лиги Европы против Цюриха, однако начнет матч в запасе.

Напомним, что поединок начнется в 22:00.

Также отметим, что 25-летний украинец пропустил семь последних матчей "канониров" во всех турнирах из-за повреждения икроножной мышцы. Последний раз он выходил на поле 1 октября, в котором, вероятно, подвергся рецидиву.

Team news… IN ✅



???? Mo Elneny returns

????‍✈️ Gabriel Jesus captains the side

???? Alex Zinchenko back in the squad pic.twitter.com/RVHbPKO7Qo