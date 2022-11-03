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Восстановился после травмы. Зинченко в заявке Арсенала на матч ЛЕ с Цюрихом

Наши за границей
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Правда, пока что в запасе

Восстановился после травмы. Зинченко в заявке Арсенала на матч ЛЕ с Цюрихом

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский защитник лондонского Арсенала Александр Зинченко восстановился после травмы.

Алекс попал в заявку своей команды на матч Лиги Европы против Цюриха, однако начнет матч в запасе.

Напомним, что поединок начнется в 22:00.

Также отметим, что 25-летний украинец пропустил семь последних матчей "канониров" во всех турнирах из-за повреждения икроножной мышцы. Последний раз он выходил на поле 1 октября, в котором, вероятно, подвергся рецидиву.

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В статье: Арсенал (Лондон) Цюрих Александр Зинченко
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