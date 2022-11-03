Шевченко отказался возглавить клуб Серии Б - СМИ

Экс-наставник сборной Украины и "Дженоа" Андрей Шевченко получал предложение возглавить "Козенцу", сообщает Telenord.

Клуб выходил на специалиста, но сразу же получил отказ – Андрей Николаевич не захотел работать в Серии Б.

В итоге, главным тренером команды стал Уильям Виали.

Отметим, что "Козенца" после 11 туров идет 16-й (зона переходных матчей) во втором по силе чемпионате Италии.