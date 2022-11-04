Источник: Лион зимой вернется к переговорам с Шахтером по Тете
Французский клуб попробует все-таки найти точки соприкосновения с горняками
Фото: Olympique Lyonnais
"Лион" этой зимой вернется к переговорам с "
Об этом сообщает журналист Экрем Конур.
Также источник отмечает, что за бразильцем следят и четыре клуба АПЛ — "Вест Хэм", "Саутгемптон", "Лестер" и "Брентфорд".
Напомним, что у Тете контракт с "Шахтером" до 31 декабря 2023 года, а "Лион" взял в аренду игрока до конца сезона.
Ранее сообщалось, "Лион" предлагал "Шахтеру"
22-летний бразилец в нынешнем сезоне провел 11 матчей за "ткачей", в которых забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи.
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