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Источник: Лион зимой вернется к переговорам с Шахтером по Тете

Наши за границей
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Французский клуб попробует все-таки найти точки соприкосновения с горняками

Источник: Лион зимой вернется к переговорам с Шахтером по Тете

Фото: Olympique Lyonnais

Новина українською

"Лион" этой зимой вернется к переговорам с "Шахтером" относительно вингера Тете. "Ткачи" планируют выкупить контракт бразильца.

Об этом сообщает журналист Экрем Конур.

Также источник отмечает, что за бразильцем следят и четыре клуба АПЛ — "Вест Хэм", "Саутгемптон", "Лестер" и "Брентфорд".

Напомним, что у Тете контракт с "Шахтером" до 31 декабря 2023 года, а "Лион" взял в аренду игрока до конца сезона.

Ранее сообщалось, "Лион" предлагал "Шахтеру" за полноценный трансфер вингера 3 млн евро, однако эта сумма не устроила "горняков".

22-летний бразилец в нынешнем сезоне провел 11 матчей за "ткачей", в которых забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи.

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В статье: Лион Шахтер (Донецк) Тете
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