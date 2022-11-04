Тренер Брюгге: Пауза на ЧМ должна пойти на пользу Яремчуку
Но проблемы были
BELGA
Главный тренер "Брюгге" Карл Хуфкенс рассказал о том, как проходит адаптация в команде украинского форварда Романа Яремчука.
"Я вижу энтузиазм и желание Романа достичь успеха в нашей команде. У нас были разногласия по поводу позиции на поле, но я вижу готовность Яремчука работать.
Считаю важным фактором то, что он не проходил с нами подготовку к сезону, поэтому пауза на ЧМ должна пойти на пользу. Это поможет начать все с нуля для Романа", - считает Хуфкенс.
Напомним, что в нынешнем сезоне ща "Брюгге" Яремчук в 11 матчах забил два гола и сделал два ассиста.
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Источник:Het Nieuwsblad
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