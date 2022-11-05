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Зинченко вошел в символическую сборную самых дорогих игроков плей-офф Лиги Европы

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Зинченко вошел в символическую сборную самых дорогих игроков плей-офф Лиги Европы

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Игрок лондонского "Арсенала" Александр Зинченко вошел в символическую сборную самых дорогих игроков плей-офф раунда Лиги Европы.

Этот список из 11 футболистов составлял ресурс Sky Italia по данным аналитического портала Transfermarkt.

Общая стоимость всего состава составила 699 ​​миллионов евро. Александр Зинченко занял в нем место на левом фланге обороны с ценником в 32 миллиона евро.

  • Вратарь: Марк-Андре тер Штеген (30 млн евро, "Барселона").
  • Защитники: Диогу Далот (32 млн евро, МЮ), Рональд Араухо (60 млн евро, Барселона), Жюль Кунде (60 млн евро, Барселона), Александр Зинченко (32 млн евро, Арсенал).
  • Полузащитники: Педри (90 млн евро, Барселона), Гави (70 млн евро, Барселона), Антони (75 млн евро, МЮ), Бруну Фернандеш (75 млн евро, МЮ), Букайо Сака (90 млн евро, "Арсенал").
  • Нападающие: Душан Влахович (85 млн евро, "Ювентус").
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В статье: Лига Европы Александр Зинченко
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