Зинченко вошел в символическую сборную самых дорогих игроков плей-офф Лиги Европы
Единственный украинец
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Игрок лондонского "Арсенала" Александр Зинченко вошел в символическую сборную самых дорогих игроков плей-офф раунда Лиги Европы.
Этот список из 11 футболистов составлял ресурс Sky Italia по данным аналитического портала Transfermarkt.
Общая стоимость всего состава составила 699 миллионов евро. Александр Зинченко занял в нем место на левом фланге обороны с ценником в 32 миллиона евро.
- Вратарь: Марк-Андре тер Штеген (30 млн евро, "Барселона").
- Защитники: Диогу Далот (32 млн евро, МЮ), Рональд Араухо (60 млн евро, Барселона), Жюль Кунде (60 млн евро, Барселона), Александр Зинченко (32 млн евро, Арсенал).
- Полузащитники: Педри (90 млн евро, Барселона), Гави (70 млн евро, Барселона), Антони (75 млн евро, МЮ), Бруну Фернандеш (75 млн евро, МЮ), Букайо Сака (90 млн евро, "Арсенал").
- Нападающие: Душан Влахович (85 млн евро, "Ювентус").
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Менеджер Усика: Если Фьюри проиграет, будем драться с Чисорой
- Добавилось еще 600 ликвидированных оккупантов. Генштаб обновил данные потерь россиян на войне
- "Призываю присоединяться" - Шевченко сообщил о начале восстановления стадиона в Ирпене
- СМИ: Ребров может возглавить сборную Украины зимой
- Красотка дня. Эффектная жена вратаря и одноклубника Малиновского в Аталанте. ФОТО
- Украинский хоккеист выступает в одной команде с легендарным Петром Чехом. ФОТО
Новости по теме
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн