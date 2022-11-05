Зинченко вошел в символическую сборную самых дорогих игроков плей-офф Лиги Европы

Игрок лондонского "Арсенала" Александр Зинченко вошел в символическую сборную самых дорогих игроков плей-офф раунда Лиги Европы.

Этот список из 11 футболистов составлял ресурс Sky Italia по данным аналитического портала Transfermarkt.

Общая стоимость всего состава составила 699 ​​миллионов евро. Александр Зинченко занял в нем место на левом фланге обороны с ценником в 32 миллиона евро.