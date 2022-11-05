Ярмолюк во второй раз подряд попал в заявку Брентфорда. Клуб сыграет против Ноттингема
В прошлом туре Егор так и не вышел на замену
Фото: BrentfordFC
"Ноттингем Форест" и лондонский "Брентфорд" объявили стартовые составы на матч пятнадцатого тура АПЛ. Украинский полузащитник последних Егор Ярмолюк вновь попал в заявку своей команды.
В прошлом туре украинец впервые был включен в заявку "Брентфорда", однако провел весь матч против "Вулверхэмптона" в запасе. Тогда клуб Ярмолюка сыграл вничью 1:1.
Стартовый состав "Ноттингема":
Хендерсон – Орье, Кук, МакКенна, Уильямс – Йейтс, Фройлер, Куяте – Гиббс-Уайт, Джонсон, Деннис
Стартовый состав "Брентфорда":
Райа – Роэрслев, Ми, Пиннок, Генри – Йенсен, Джанельт, Дасилва – Мбеумо, Льюис-Поттер, Висса
Запасные "Брентфорда":
Кокс, Канос, Крама, Дамсгор, Годдос, Оньека, Тревитт, Занка, Егор Ярмолюк
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