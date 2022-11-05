  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Ярмолюк во второй раз подряд попал в заявку Брентфорда. Клуб сыграет против Ноттингема
В тренде

Ярмолюк во второй раз подряд попал в заявку Брентфорда. Клуб сыграет против Ноттингема

Наши за границей
(1 голосов)

В прошлом туре Егор так и не вышел на замену

Ярмолюк во второй раз подряд попал в заявку Брентфорда. Клуб сыграет против Ноттингема

Фото: BrentfordFC

UA-Футбол
Новина українською

"Ноттингем Форест" и лондонский "Брентфорд" объявили стартовые составы на матч пятнадцатого тура АПЛ. Украинский полузащитник последних Егор Ярмолюк вновь попал в заявку своей команды.

В прошлом туре украинец впервые был включен в заявку "Брентфорда", однако провел весь матч против "Вулверхэмптона" в запасе. Тогда клуб Ярмолюка сыграл вничью 1:1.

Стартовый состав "Ноттингема":

Хендерсон – Орье, Кук, МакКенна, Уильямс – Йейтс, Фройлер, Куяте – Гиббс-Уайт, Джонсон, Деннис

Стартовый состав "Брентфорда":

Райа – Роэрслев, Ми, Пиннок, Генри – Йенсен, Джанельт, Дасилва – Мбеумо, Льюис-Поттер, Висса

Запасные "Брентфорда":

Кокс, Канос, Крама, Дамсгор, Годдос, Оньека, Тревитт, Занка, Егор Ярмолюк

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Брентфорд Егор Ярмолюк
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде