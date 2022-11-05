Ярмолюк во второй раз подряд попал в заявку Брентфорда. Клуб сыграет против Ноттингема

"Ноттингем Форест" и лондонский "Брентфорд" объявили стартовые составы на матч пятнадцатого тура АПЛ. Украинский полузащитник последних Егор Ярмолюк вновь попал в заявку своей команды.

В прошлом туре украинец впервые был включен в заявку "Брентфорда", однако провел весь матч против "Вулверхэмптона" в запасе. Тогда клуб Ярмолюка сыграл вничью 1:1.

Стартовый состав "Ноттингема":

Хендерсон – Орье, Кук, МакКенна, Уильямс – Йейтс, Фройлер, Куяте – Гиббс-Уайт, Джонсон, Деннис

Стартовый состав "Брентфорда":

Райа – Роэрслев, Ми, Пиннок, Генри – Йенсен, Джанельт, Дасилва – Мбеумо, Льюис-Поттер, Висса

Запасные "Брентфорда":

Кокс, Канос, Крама, Дамсгор, Годдос, Оньека, Тревитт, Занка, Егор Ярмолюк