Коноплянка сделал победный ассист в матче чемпионата Польши

Украинский вингер Евгений Коноплянка вышел в основе "Краковии" на матч против "Ягеллонии" в рамках шестнадцатого тура чемпионата Польши. Этот матч стал десятым для украинца в текущем сезоне.

Сегодня же Коноплянке удалось отдать победный ассист на Матея Родина на 77-й минуте. Этот голевой пас стал лишь вторым результативным действием Евгения за десять матчей. Ранее, в игре против "Ракува", ему удалось забить.

Примечательно, что спустя всего шесть минут после ассиста на Родина, Коноплянку заменили. В итоге, "Краковия" победила со счетом 1:0. Таким образом, в текущем сезоне Евгению еще ни разу не удалось отыграть все 90 минут игры.