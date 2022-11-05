Коноплянка сделал победный ассист в матче чемпионата Польши
А спустя шесть минут Евгения заменили
Фото: cracovia.pl
Украинский вингер Евгений Коноплянка вышел в основе "Краковии" на матч против "Ягеллонии" в рамках шестнадцатого тура чемпионата Польши. Этот матч стал десятым для украинца в текущем сезоне.
Сегодня же Коноплянке удалось отдать победный ассист на Матея Родина на 77-й минуте. Этот голевой пас стал лишь вторым результативным действием Евгения за десять матчей. Ранее, в игре против "Ракува", ему удалось забить.
Примечательно, что спустя всего шесть минут после ассиста на Родина, Коноплянку заменили. В итоге, "Краковия" победила со счетом 1:0. Таким образом, в текущем сезоне Евгению еще ни разу не удалось отыграть все 90 минут игры.
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