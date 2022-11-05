  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Коноплянка сделал победный ассист в матче чемпионата Польши
В тренде

Коноплянка сделал победный ассист в матче чемпионата Польши

Наши за границей
(1 голосов)

А спустя шесть минут Евгения заменили

Коноплянка сделал победный ассист в матче чемпионата Польши

Фото: cracovia.pl

UA-Футбол
Новина українською

Украинский вингер Евгений Коноплянка вышел в основе "Краковии" на матч против "Ягеллонии" в рамках шестнадцатого тура чемпионата Польши. Этот матч стал десятым для украинца в текущем сезоне.

Сегодня же Коноплянке удалось отдать победный ассист на Матея Родина на 77-й минуте. Этот голевой пас стал лишь вторым результативным действием Евгения за десять матчей. Ранее, в игре против "Ракува", ему удалось забить.

Примечательно, что спустя всего шесть минут после ассиста на Родина, Коноплянку заменили. В итоге, "Краковия" победила со счетом 1:0. Таким образом, в текущем сезоне Евгению еще ни разу не удалось отыграть все 90 минут игры.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Евгений Коноплянка Краковия (Краков)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде