Миколенко – снова в основе. Стартовые составы на матч Эвертон – Лестер
В четырнадцатый раз
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский левый защитник Виталий Миколенко снова попал в стартовый состав "Эвертона". Сегодня ливерпульский клуб сыграет против "Лестера". В текущем сезоне украинец сыграл уже в тринадцати матчах АПЛ.
За все эти игры Миколенко так ни разу и не удалось сделать результативное действие. Он отыгрывал каждый матч от начала до самого конца, кроме игры против "Брентфорда". С ним в основе "Эвертон" трижды победил, пять раз сыграл вничью и пять раз проиграл.
Стартовый состав "Эвертона":
Пикфорд – Коулман, Коади, Тарковски, Миколенко – Гейе, Ивоби, Онана – МакНил, Калверт-Льюин, Грэй
Стартовый состав "Лестера":
Уорд – Кастань, Амарти, Фас, Джастин – Мэддисон, Сумаре, Дусбури-Холл, Тилеманс, Барнс – Дака
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