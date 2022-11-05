Миколенко – снова в основе. Стартовые составы на матч Эвертон – Лестер

Украинский левый защитник Виталий Миколенко снова попал в стартовый состав "Эвертона". Сегодня ливерпульский клуб сыграет против "Лестера". В текущем сезоне украинец сыграл уже в тринадцати матчах АПЛ.

За все эти игры Миколенко так ни разу и не удалось сделать результативное действие. Он отыгрывал каждый матч от начала до самого конца, кроме игры против "Брентфорда". С ним в основе "Эвертон" трижды победил, пять раз сыграл вничью и пять раз проиграл.

Стартовый состав "Эвертона":

Пикфорд – Коулман, Коади, Тарковски, Миколенко – Гейе, Ивоби, Онана – МакНил, Калверт-Льюин, Грэй

Стартовый состав "Лестера":

Уорд – Кастань, Амарти, Фас, Джастин – Мэддисон, Сумаре, Дусбури-Холл, Тилеманс, Барнс – Дака