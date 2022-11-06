Яремчук подешевел в цене на 20%. Стоимость Соболя тоже опустилась
А вот еще у одного украинца в Бельгии дела пошли вверх
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Аналитический портал Transfermarkt обновил ориентировочные стоимости игроков в Лиге Жюпиле. К двум украинцам, выступающим в составе “Брюгге”, было применено только снижение цены.
Нападающему Роману Яремчуку забрали три миллиона евро – теперь его стоимость составляет 12 млн. Отметим, что столько же он стоил в декабре 2019-го – на пике карьеры в “Генте”. А его рекорд составляет 17,5 млн евро (осенью-зимой 2021-го).
У Соболя обвал в цене меньше – он составил 200 тысяч евро. Обновленный ценник теперь равен трем миллионам евро. Собственно, у Эдуарда рекордом была цифра в четыре миллиона евро – в марте 2020-го перед пандемией коронавируса.
В то же время еще один украинский исполнитель бельгийского чемпионата получил повышение. Арендованному у "Руха" полузащитнику "Кортрейка" Алексею Сычу прибавили 250 тысяч (+62,5%) и теперь его стоимость составляет 650 тысяч евро. Это и есть личный рекорд 21-летнего игрока молодежной сборной Украины.
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