Экс-игрок сборной Украины оформил дубль в матче чемпионата Польши - ВИДЕО

Украинский полузащитник “Ракува” Владислав Кочергин оформил дубль в ворота “Плоцка” в матче 16-го тура польской Экстраклясы.

Вингер вышел в стартовом составе, а смог отличиться на 88-й и 90+1-й минутах. Для его команды эти голы стали соответственно шестым и седьмым в матче. Поединок закончился со счётом 7:1.

Отметим, что "Ракув" лидирует в чемпионате Польши с семиочковым отрывом от "Легии".