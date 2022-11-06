Экс-игрок сборной Украины оформил дубль в матче чемпионата Польши - ВИДЕО
Помог своей команде разгромить соперника
Твіттер Ракува/Автор невідомий
Украинский полузащитник “Ракува” Владислав Кочергин оформил дубль в ворота “Плоцка” в матче 16-го тура польской Экстраклясы.
Вингер вышел в стартовом составе, а смог отличиться на 88-й и 90+1-й минутах. Для его команды эти голы стали соответственно шестым и седьмым в матче. Поединок закончился со счётом 7:1.
Отметим, что "Ракув" лидирует в чемпионате Польши с семиочковым отрывом от "Легии".
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