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Экс-игрок сборной Украины оформил дубль в матче чемпионата Польши - ВИДЕО

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(2 голосов)

Помог своей команде разгромить соперника

Экс-игрок сборной Украины оформил дубль в матче чемпионата Польши - ВИДЕО

Твіттер Ракува/Автор невідомий

Новина українською

Украинский полузащитник “Ракува” Владислав Кочергин оформил дубль в ворота “Плоцка” в матче 16-го тура польской Экстраклясы.

Вингер вышел в стартовом составе, а смог отличиться на 88-й и 90+1-й минутах. Для его команды эти голы стали соответственно шестым и седьмым в матче. Поединок закончился со счётом 7:1.

Отметим, что "Ракув" лидирует в чемпионате Польши с семиочковым отрывом от "Легии".

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В статье: Владислав Кочергин Ракув (Ченстохова)
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