Зинченко восстановился от травмы и выйдет в старте на матч против Челси

В рамках 15-го тура АПЛ состоится лондонское дерби между "Челси" и "Арсеналом". В нем будет также и украинский след, ведь в стартовом составе "канониров" появится Александр Зинченко.

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???? Zinchenko returns

⚡️ Jesus leads the line



???? Let’s do this, Gooners! pic.twitter.com/hmlEWbnLa5 — Arsenal (@Arsenal) November 6, 2022

Это будет первый матч футболиста с 1 октября. Тогда он отыграл 72 минуты во встрече против “Тоттенхэма”, после чего пропустил девять поединков Арсенала. Впервые он появился в заявке после травмы 3 ноября против “Цюриха” в Лиге Европы, но на поле не вышел.

Отметим, что против "Челси" Зинченко провел семь матчей – все за "Манчестер Сити". На счету "горожан" с украинцем в составе четыре победы и три поражения в поединках с "аристократами".

Матч между “Челси” и “Арсеналом” начнется в 14:00. UA-Футбол проведет текстовый онлайн этой встречи.