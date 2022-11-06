Яремчук не попал в старт Брюгге пятый раз подряд
Соболь проведет второй матч на этой неделе с первых минут
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках 16-го тура Лиги Жюпиле "Гент" сыграет с "Брюгге". В стартовом составе "черно-синих" нашлось место только одному украинцу – Эдуарду Соболю. Он появится на левом фланге обороны.
Роман Яремчук в пятый раз подряд начнет поединок со скамейки для запасных. В последний раз он выходил в старте 19 октября во встрече с "Сент-Трюйденом" и отличился забитым мячом. В общей сложности на его счету два гола и два ассиста в одиннадцати матчах.
В то же время для Соболя это будет второй подряд в основном составе. Эдуард также выходил на поле с первых минут во вторничном матче Лиги чемпионов против "Байера" в Леверкузене.
“Гент” и “Брюгге” начнут в 14:30.
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