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Зинченко - один из худших в Арсенале. Оценки за матч против Челси

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(2 голосов)

Александр вернулся в основу команды

Зинченко - один из худших в Арсенале. Оценки за матч против Челси

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Левый защитник "Арсенала" Александр Зинченко вышел в стартовом составе команды впервые за десять матчей. В последний раз украинец выходил на поле в составе "канониров" еще первого октября – на дерби против "Тоттенхэма".

Зинченко - один из худших в Арсенале. Оценки за матч против Челси - изображение 1

Сегодня же Зинченко также сыграл в лондонском дерби – против "Челси". Александр провел на поле 78 минут, пока его не заменили на Кирана Тирни. "Арсенал" в итоге победил в матче со счетом 1:0.

Зинченко - один из худших в Арсенале. Оценки за матч против Челси - изображение 2

К сожалению, возвращение Зинченко в основу клуба выдалось не самым удачным – по версиям sofascore и whoscored он был одним из худших в составе команды. Sofascore оценил игру украинца в 7.2, whoscored – в 6.9.

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В статье: Арсенал (Лондон) Александр Зинченко
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