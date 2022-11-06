Зинченко - один из худших в Арсенале. Оценки за матч против Челси
Александр вернулся в основу команды
Getty Images / Global Images Ukraine
Левый защитник "Арсенала" Александр Зинченко вышел в стартовом составе команды впервые за десять матчей. В последний раз украинец выходил на поле в составе "канониров" еще первого октября – на дерби против "Тоттенхэма".
Сегодня же Зинченко также сыграл в лондонском дерби – против "Челси". Александр провел на поле 78 минут, пока его не заменили на Кирана Тирни. "Арсенал" в итоге победил в матче со счетом 1:0.
К сожалению, возвращение Зинченко в основу клуба выдалось не самым удачным – по версиям sofascore и whoscored он был одним из худших в составе команды. Sofascore оценил игру украинца в 7.2, whoscored – в 6.9.
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