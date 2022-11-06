Зинченко – лидер среди украинцев по количеству матчей в АПЛ

Украинский левый защитник лондонского "Арсенала" Александр Зинченко сегодня принял участие в матче пятнадцатого тура АПЛ против "Челси". Украинец вышел в стартовом составе, его команда победила 1:0.

Благодаря этой игре Зинченко вышел на первое место среди украинских игроков по количеству сыгранных матчей в АПЛ. Ранее он делил лидерство с Олегом Лужным. Сейчас у Александра 82 матча, у Олега – 81.