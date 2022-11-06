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Зинченко – лидер среди украинцев по количеству матчей в АПЛ

Наши за границей
(1 голосов)

Александр обошел Олега Лужного

Зинченко – лидер среди украинцев по количеству матчей в АПЛ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинский левый защитник лондонского "Арсенала" Александр Зинченко сегодня принял участие в матче пятнадцатого тура АПЛ против "Челси". Украинец вышел в стартовом составе, его команда победила 1:0.

Благодаря этой игре Зинченко вышел на первое место среди украинских игроков по количеству сыгранных матчей в АПЛ. Ранее он делил лидерство с Олегом Лужным. Сейчас у Александра 82 матча, у Олега – 81.

  1. Александр Зинченко – 82
  2. Олег Лужный – 81
  3. Андрей Ярмоленко – 66
  4. Сергей Ребров – 59
  5. Андрей Шевченко – 48
  6. Виталий Миколенко – 27
  7. Андрей Воронин – 27
  8. Александр Евтушок – 3
  9. Егор Ярмолюк – 0
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В статье: Олег Лужный Арсенал (Лондон) Александр Зинченко
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Комментарии (2)
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жажа_the_best (Харьков)
06.11.2022 в 22:25
А также по количеству низкой оценки за матч...
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Navudo
06.11.2022 в 22:17
Зінченко в Англії з 2017/18 сезону, тобто п'ять повних сезонів (5*38=190 матчів) + цей сезон 13... всього команди Зінченка зіграли 203 матчі в АПЛ... Зінченко взяв участь в 40%
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