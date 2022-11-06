Зинченко – лидер среди украинцев по количеству матчей в АПЛ
Александр обошел Олега Лужного
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский левый защитник лондонского "Арсенала" Александр Зинченко сегодня принял участие в матче пятнадцатого тура АПЛ против "Челси". Украинец вышел в стартовом составе, его команда победила 1:0.
Благодаря этой игре Зинченко вышел на первое место среди украинских игроков по количеству сыгранных матчей в АПЛ. Ранее он делил лидерство с Олегом Лужным. Сейчас у Александра 82 матча, у Олега – 81.
- Александр Зинченко – 82
- Олег Лужный – 81
- Андрей Ярмоленко – 66
- Сергей Ребров – 59
- Андрей Шевченко – 48
- Виталий Миколенко – 27
- Андрей Воронин – 27
- Александр Евтушок – 3
- Егор Ярмолюк – 0
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Комментарии (2)
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жажа_the_best (Харьков)
06.11.2022 в 22:25
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Navudo
06.11.2022 в 22:17
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