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Почему Зинченко так важен для Артеты, а Гасп не рассчитывает на Малиновского. Аудиомнение #176

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(1 голосов)

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Почему Зинченко так важен для Артеты, а Гасп не рассчитывает на Малиновского. Аудиомнение #176

Getty Images / Global Images Ukraine

Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

Обсуждаем топ-матчи уик-энда. Послушать выпуски Аудиомнения можно на Megogo Audio, НВ Подкасты, Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube, Castbox, Pocket Casts, Spotify или на Telegram-канале Гегенпрессинг подписывайтесь. На этих площадках вы также найдете и другие подкасты сайта UA-Футбол. Также заходите и комментируйте на платформе Galas.

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"Тоттенхэму" нужно усиление, "Наполи" может бороться за все трофеи, "Аталанте" не хватает креативного игрока. Радость Клоппа, проблемы Малиновского, камбэк Зинченко – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.

Вы можете помочь украинской армии защищать нашу землю от оккупанта. Реквизиты для поддержки ВСУ – тут.

Таймкоды:

00:00 – Всем привет!

00:50 – "Челси" – "Арсенал" (0:1) + Зинченко;

06:09 – "Тоттенхэм" – "Ливерпуль" (1:2);

12:26 – "Ювентус" – "Интер" (2:0);

15:49 – "Аталанта" – "Наполи" (1:2) + Малиновский;

25:03 – Не попадайте в офсайд!

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В статье: Юрген Клопп Ювентус (Турин) Массимилиано Аллегри Джан Пьеро Гасперини Арсенал (Лондон) Лучано Спаллетти Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Интер (Милан) Тоттенхэм (Лондон) Челси (Лондон) Ливерпуль Наполи (Неаполь) Александр Зинченко Филип Костич Грэм Поттер Подкаст Аудиомнение Эдуар Менди Подкасты UA-Футбол
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