Почему Зинченко так важен для Артеты, а Гасп не рассчитывает на Малиновского. Аудиомнение #176

Обсуждаем топ-матчи уик-энда. Послушать выпуски Аудиомнения можно на Megogo Audio, НВ Подкасты, Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube, Castbox, Pocket Casts, Spotify или на Telegram-канале Гегенпрессинг – подписывайтесь. На этих площадках вы также найдете и другие подкасты сайта UA-Футбол. Также заходите и комментируйте на платформе Galas.

Читайте также Зинченко – лидер среди украинцев по количеству матчей в АПЛ

Читайте также СМИ: Тоттенхэм достиг договоренности о трансфере Малиновского

"Тоттенхэму" нужно усиление, "Наполи" может бороться за все трофеи, "Аталанте" не хватает креативного игрока. Радость Клоппа, проблемы Малиновского, камбэк Зинченко – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.

Вы можете помочь украинской армии защищать нашу землю от оккупанта. Реквизиты для поддержки ВСУ – тут.

Таймкоды:

00:00 – Всем привет!

00:50 – "Челси" – "Арсенал" (0:1) + Зинченко;

06:09 – "Тоттенхэм" – "Ливерпуль" (1:2);

12:26 – "Ювентус" – "Интер" (2:0);

15:49 – "Аталанта" – "Наполи" (1:2) + Малиновский;

25:03 – Не попадайте в офсайд!