Почему Зинченко так важен для Артеты, а Гасп не рассчитывает на Малиновского. Аудиомнение #176
Джан Пьеро не хочет тратить время на Руслана?
Getty Images / Global Images Ukraine
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"Тоттенхэму" нужно усиление, "Наполи" может бороться за все трофеи, "Аталанте" не хватает креативного игрока. Радость Клоппа, проблемы Малиновского, камбэк Зинченко – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.
Вы можете помочь украинской армии защищать нашу землю от оккупанта. Реквизиты для поддержки ВСУ – тут.
Таймкоды:
00:00 – Всем привет!
00:50 – "Челси" – "Арсенал" (0:1) + Зинченко;
06:09 – "Тоттенхэм" – "Ливерпуль" (1:2);
12:26 – "Ювентус" – "Интер" (2:0);
15:49 – "Аталанта" – "Наполи" (1:2) + Малиновский;
25:03 – Не попадайте в офсайд!
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