"Мне очень тяжело и больно". Зинченко обратился к украинцам после победы над Челси
Алекс не может думать только о футболе
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "Арсенала" Александр Зинченко после победы над "Челси" (1:0) в 15-м туре АПЛ обратился к украинцам.
"Прежде всего хочу поблагодарить всех за поддержку. Это была очень непростая игра, но очень важные три очка. Я надеюсь, что мы сможем продолжать в том же духе.
Всем, кому сейчас непросто в Украине, я не могу передать свои эмоции. Хоть я и далеко нахожусь сейчас, но мне очень тяжело и больно за всех наших украинцев, которые сейчас переживают этот непростой момент. Я хочу пожелать вам крепкого здоровья, мирного неба и веры в победу, потому что она обязательно будет", - сказал Зинченко в комментарии Setanta Sports.
Напомним, Зинченко впервые после травмы появился на футбольном поле и получил одну из худших оценок.
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