  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. "Мне очень тяжело и больно". Зинченко обратился к украинцам после победы над Челси
В тренде

"Мне очень тяжело и больно". Зинченко обратился к украинцам после победы над Челси

Наши за границей
(1 голосов)

Алекс не может думать только о футболе

"Мне очень тяжело и больно". Зинченко обратился к украинцам после победы над Челси

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник "Арсенала" Александр Зинченко после победы над "Челси" (1:0) в 15-м туре АПЛ обратился к украинцам.

"Прежде всего хочу поблагодарить всех за поддержку. Это была очень непростая игра, но очень важные три очка. Я надеюсь, что мы сможем продолжать в том же духе.

Всем, кому сейчас непросто в Украине, я не могу передать свои эмоции. Хоть я и далеко нахожусь сейчас, но мне очень тяжело и больно за всех наших украинцев, которые сейчас переживают этот непростой момент. Я хочу пожелать вам крепкого здоровья, мирного неба и веры в победу, потому что она обязательно будет", - сказал Зинченко в комментарии Setanta Sports.

Читайте такжеЗинченко – лидер среди украинцев по количеству матчей в АПЛ

Напомним, Зинченко впервые после травмы появился на футбольном поле и получил одну из худших оценок.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Арсенал (Лондон) Челси (Лондон) Александр Зинченко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде