  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Зинченко: Ранее говорили, что Арсенал всегда нацелен только на топ-4. Хочу разрушить этот стереотип
В тренде

Зинченко: Ранее говорили, что Арсенал всегда нацелен только на топ-4. Хочу разрушить этот стереотип

Наши за границей
(1 голосов)

Канониры готовы побороться с Манчестер Сити

Зинченко: Ранее говорили, что Арсенал всегда нацелен только на топ-4. Хочу разрушить этот стереотип

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко рассказал о планах команды на текущий сезон.

"Когда-то я привык постоянно слышать, что "Арсенал" всегда нацелен только на топ-4. Я бы сказал, что хочу разрушить этот стереотип. Нам нужно целиться выше. Думаю, что команда и болельщики заслуживают нечто большее. Это именно то, чтобы мы должны сделать.

Если вы спросите, можем ли мы соперничать с "Манчестер Сити" - конечно. Они хорошая команда, но никогда не знаешь, что случится в футболе. Нам необходимо делать шаг за шагом в каждом матче", – сказал Зинченко.

Напомним, что на данный момент "Арсенал" возглавляет турнирную таблицу АПЛ, опережая ближайшего преследователя, "Манчестер Сити", на 2 очка.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Арсенал (Лондон) Александр Зинченко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Telegraph Football

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
07.11.2022 в 19:03
Все вірно, не ставити цілей - значить не досягати
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде