Зинченко: Ранее говорили, что Арсенал всегда нацелен только на топ-4. Хочу разрушить этот стереотип

Украинский защитник " Арсенала " Александр Зинченко рассказал о планах команды на текущий сезон.

"Когда-то я привык постоянно слышать, что "Арсенал" всегда нацелен только на топ-4. Я бы сказал, что хочу разрушить этот стереотип. Нам нужно целиться выше. Думаю, что команда и болельщики заслуживают нечто большее. Это именно то, чтобы мы должны сделать.

Если вы спросите, можем ли мы соперничать с "Манчестер Сити" - конечно. Они хорошая команда, но никогда не знаешь, что случится в футболе. Нам необходимо делать шаг за шагом в каждом матче", – сказал Зинченко.

Напомним, что на данный момент "Арсенал" возглавляет турнирную таблицу АПЛ, опережая ближайшего преследователя, "Манчестер Сити", на 2 очка.