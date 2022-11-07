Зинченко: Ранее говорили, что Арсенал всегда нацелен только на топ-4. Хочу разрушить этот стереотип
Канониры готовы побороться с Манчестер Сити
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский защитник "
"Когда-то я привык постоянно слышать, что "Арсенал" всегда нацелен только на топ-4. Я бы сказал, что хочу разрушить этот стереотип. Нам нужно целиться выше. Думаю, что команда и болельщики заслуживают нечто большее. Это именно то, чтобы мы должны сделать.
Если вы спросите, можем ли мы соперничать с "Манчестер Сити" - конечно. Они хорошая команда, но никогда не знаешь, что случится в футболе. Нам необходимо делать шаг за шагом в каждом матче", – сказал Зинченко.
Напомним, что на данный момент "Арсенал" возглавляет турнирную таблицу АПЛ, опережая ближайшего преследователя, "Манчестер Сити", на 2 очка.
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