  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Яремчук пропустит ближайшие матчи Брюгге: названа причина
В тренде

Яремчук пропустит ближайшие матчи Брюгге: названа причина

Наши за границей
(1 голосов)

Украинец не сможет помочь своей команде

Яремчук пропустит ближайшие матчи Брюгге: названа причина

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Брюгге" и сборной Украины Роман Яремчук получил травму.

У 26-летнего украинца проблемы с коленом, сообщает портал Het Laatste Nieuws. Пока неизвестна степень серьезности повреждения, однако форвард точно пропустит ближайшие поединки с "Патро Эйсден" в Кубке (9 ноября) и с "Антверпеном" в чемпионате (13 ноября). Ожидается, что Роман сможет быстро восстановиться.

В нынешнем сезоне Яремчук провел 12 матчей за "черно-синих", в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя ассистами.

Читайте также"Яремчук - Иуда". Фаны Гента устроили "тёплый" приём своему бывшему форварду

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Роман Яремчук Брюгге
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Het Laatste Nieuws

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде