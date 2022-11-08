Яремчук пропустит ближайшие матчи Брюгге: названа причина

Нападающий "Брюгге" и сборной Украины Роман Яремчук получил травму.

У 26-летнего украинца проблемы с коленом, сообщает портал Het Laatste Nieuws. Пока неизвестна степень серьезности повреждения, однако форвард точно пропустит ближайшие поединки с "Патро Эйсден" в Кубке (9 ноября) и с "Антверпеном" в чемпионате (13 ноября). Ожидается, что Роман сможет быстро восстановиться.

В нынешнем сезоне Яремчук провел 12 матчей за "черно-синих", в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя ассистами.