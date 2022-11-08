Украинец Ярмолюк дебютировал за английский Брентфорд
Вышел на замену в матче Кубка Лиги
Фото: BrentfordFC
Украинский полузащитник "Брентфорда" Егор Ярмолюк дебютировал за английский клуб.
18-летний футболист вышел на замену на 72-й минуте матча 1/16 Кубка лиги против "Джиллингема".
Интересно, что фактически сразу же после выхода украинца "Джиллингем" сравнял счет. Основное время закончилось вничью 1:1.
До этого Ярмолюк выступал за дублирующий состав клуба и дважды попадал в заявку на матч АПЛ.
Хавбек перешел в "Брентфорд" летом. "Днепр-1" получил за него около 1,5 миллиона фунтов.
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