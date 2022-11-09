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Профессиональная художница украсила муралами личный спортзал Александра Зинченко

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(1 голосов)

125 часов работы

Профессиональная художница украсила муралами личный спортзал Александра Зинченко

Emma Kenny

Новина українською

Футболист национальной сборной Украины и лондонского "Арсенала" Александр Зинченко попросил известную профессиональную художницу Эмму Кенни украсить стены его спортивного зала. После переезда из Манчестера в Лондон Зинченко организовал для себя личное тренировочное пространство прямо в доме.

Чтобы нарисовать муралы на голых стенах спортзала, Эмма Кенни работала больше 2 недель.

В текущем сезоне Зинченко провел за "Арсенал" 7 матчей во всех турнирах и оформил 1 результативную передачу. Также отметим, что месяц Александр пропустил из-за травмы. Тем не менее, сразу же, как украинец оказался готов, Артета бросил его в бой на дерби с "Челси " (0:1).

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В статье: Арсенал (Лондон) Александр Зинченко
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