Профессиональная художница украсила муралами личный спортзал Александра Зинченко

Футболист национальной сборной Украины и лондонского "Арсенала" Александр Зинченко попросил известную профессиональную художницу Эмму Кенни украсить стены его спортивного зала. После переезда из Манчестера в Лондон Зинченко организовал для себя личное тренировочное пространство прямо в доме.

Чтобы нарисовать муралы на голых стенах спортзала, Эмма Кенни работала больше 2 недель.

Zinchenko is fully Arsenal and I love it pic.twitter.com/auKRapHiO9 — Matt (@MGH) November 9, 2022

В текущем сезоне Зинченко провел за "Арсенал" 7 матчей во всех турнирах и оформил 1 результативную передачу. Также отметим, что месяц Александр пропустил из-за травмы. Тем не менее, сразу же, как украинец оказался готов, Артета бросил его в бой на дерби с "Челси " (0:1).