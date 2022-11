Профессиональная художница украсила муралами личный спортзал Александра Зинченко

Футболист национальной сборной Украины и лондонского "Арсенала" Александр Зинченко попросил известную профессиональную художницу Эмму Кенни украсить стены его спортивного зала. После переезда из Манчестера в Лондон Зинченко организовал для себя личное тренировочное пространство прямо в доме.

Чтобы нарисовать муралы на голых стенах спортзала, Эмма Кенни работала больше 2 недель.

Zinchenko is fully Arsenal and I love it pic.twitter.com/auKRapHiO9