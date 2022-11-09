Профессиональная художница украсила муралами личный спортзал Александра Зинченко
125 часов работы
Emma Kenny
Футболист национальной сборной Украины и лондонского "Арсенала" Александр Зинченко попросил известную профессиональную художницу Эмму Кенни украсить стены его спортивного зала. После переезда из Манчестера в Лондон Зинченко организовал для себя личное тренировочное пространство прямо в доме.
Чтобы нарисовать муралы на голых стенах спортзала, Эмма Кенни работала больше 2 недель.
Zinchenko is fully Arsenal and I love it pic.twitter.com/auKRapHiO9— Matt (@MGH) November 9, 2022
В текущем сезоне Зинченко провел за "Арсенал" 7 матчей во всех турнирах и оформил 1 результативную передачу. Также отметим, что месяц Александр пропустил из-за травмы. Тем не менее, сразу же, как украинец оказался готов, Артета бросил его в бой на дерби с "Челси " (0:1).
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