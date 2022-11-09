Малиновский впервые за два месяца выйдет в стартовом составе Аталанты
Руслан выйдет в старте своей команды на матч Серии А против Лечче
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 9 ноября, "Лечче" в рамках 14-го тура Серии А примет "
В стартовом составе "Аталанты" выйдет украинский хавбек Руслан Малиновский.
Напомним, что последний раз украинец выходил в старте своей команды 11 сентября в матче против "Кремонезе" (1:1).
Всего же в текущем сезоне на счету Малиновского 1 гол и 1 ассист в 13 матчах за "Аталанту", но при этом украинец только в 4-х матчах выходил в стартовом составе.
???? I nostri 11 al Via del Mare!— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) November 9, 2022
⚡️ Here's your Starting XI to take on Lecce!@Plus500 | #LecceAtalanta #SerieA #GoAtalantaGo ⚫️???? pic.twitter.com/JZQyEQoQt5
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