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Малиновский впервые за два месяца выйдет в стартовом составе Аталанты

Наши за границей
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Руслан выйдет в старте своей команды на матч Серии А против Лечче

Малиновский впервые за два месяца выйдет в стартовом составе Аталанты

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодня, 9 ноября, "Лечче" в рамках 14-го тура Серии А примет "Аталанту". Поединок начнется в 19:30.

В стартовом составе "Аталанты" выйдет украинский хавбек Руслан Малиновский.

Напомним, что последний раз украинец выходил в старте своей команды 11 сентября в матче против "Кремонезе" (1:1).

Всего же в текущем сезоне на счету Малиновского 1 гол и 1 ассист в 13 матчах за "Аталанту", но при этом украинец только в 4-х матчах выходил в стартовом составе.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Лечче
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