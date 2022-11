Малиновский впервые за два месяца выйдет в стартовом составе Аталанты

Сегодня, 9 ноября, "Лечче" в рамках 14-го тура Серии А примет " Аталанту ". Поединок начнется в 19:30.

В стартовом составе "Аталанты" выйдет украинский хавбек Руслан Малиновский.

Напомним, что последний раз украинец выходил в старте своей команды 11 сентября в матче против "Кремонезе" (1:1).

Всего же в текущем сезоне на счету Малиновского 1 гол и 1 ассист в 13 матчах за "Аталанту", но при этом украинец только в 4-х матчах выходил в стартовом составе.

???? I nostri 11 al Via del Mare!



⚡️ Here's your Starting XI to take on Lecce!@Plus500 | #LecceAtalanta #SerieA #GoAtalantaGo ⚫️???? pic.twitter.com/JZQyEQoQt5