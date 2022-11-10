Игрок Шэмрок Роверс Серденюк: По каким-то причинам таможня пропустила меня, когда я с коляской решил пройтись к границе
Впечатляющее везение
Фото: shamrockrovers.ie
Экс-хавбек "Балкан" Виктор Серденюк, который перешел в ирландский "Шэмрок Роверс", рассказал, как выехал из Украины.
"Мужчин уже перестали выпускать из страны. Я вез Наталью и сына, чтобы отправить их к родственникам в Молдову. И здесь стоять в очереди, в этот раз около тридцати часов.
Когда мы уже были близко к КПП, я с коляской решил пройтись пешком до границы, чтобы узнать как дела. По каким-то причинам таможня пропустила меня на молдавскую территорию. Я перешел с коляской, а жена машиной въехала чуть позже", – прокомментировал Серденюк.
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Источник:Трибуна
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