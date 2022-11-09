Малиновский получил от WhoScored самую высокую оценку в составе Аталанты за матч с Лечче
Отыграл 80 минут и отдал результативный пас
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Известный статистический портал WhoScored оценил действия игроков в матче 14-го утра Серии А
В составе бергамаски впервые за последние 8 туров Серии А вышел украинец Руслан Малиновский.
Украинец провел на поле 80 минут и отличился результативной передачей.
В итоге, Малиновский получил самыю высокую оценку среди всех игроков своей команды – 7.6.
Малиновский нанес 2 удара, совершил одну успешную попытку дриблинга, дважды удачно сыграл в отборе мяча и имел 74% точных передач.
Также у Руслана 3 паса под удар – больше всего среди игроков "Аталанты".
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