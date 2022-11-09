Малиновский получил от WhoScored самую высокую оценку в составе Аталанты за матч с Лечче

Известный статистический портал WhoScored оценил действия игроков в матче 14-го утра Серии А "Лечче" – "Аталанта" 2:1.

В составе бергамаски впервые за последние 8 туров Серии А вышел украинец Руслан Малиновский.

Украинец провел на поле 80 минут и отличился результативной передачей.

В итоге, Малиновский получил самыю высокую оценку среди всех игроков своей команды – 7.6.

Малиновский нанес 2 удара, совершил одну успешную попытку дриблинга, дважды удачно сыграл в отборе мяча и имел 74% точных передач.

Также у Руслана 3 паса под удар – больше всего среди игроков "Аталанты".