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Малиновский получил от WhoScored самую высокую оценку в составе Аталанты за матч с Лечче

Наши за границей
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Отыграл 80 минут и отдал результативный пас

Малиновский получил от WhoScored самую высокую оценку в составе Аталанты за матч с Лечче

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Известный статистический портал WhoScored оценил действия игроков в матче 14-го утра Серии А "Лечче" – "Аталанта" 2:1.

В составе бергамаски впервые за последние 8 туров Серии А вышел украинец Руслан Малиновский.

Украинец провел на поле 80 минут и отличился результативной передачей.

В итоге, Малиновский получил самыю высокую оценку среди всех игроков своей команды – 7.6.

Малиновский нанес 2 удара, совершил одну успешную попытку дриблинга, дважды удачно сыграл в отборе мяча и имел 74% точных передач.

Также у Руслана 3 паса под удар – больше всего среди игроков "Аталанты".

Малиновский получил от WhoScored самую высокую оценку в составе Аталанты за матч с Лечче - изображение 1
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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Лечче
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Источник:
WhoScored

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