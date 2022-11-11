Transfermarkt: Малиновский подешевел на 10 млн евро , Коваленко – на 300 тысяч

Известный статистический портал Transfermarkt перед ЧМ-2022 обновил стоимость игроков Серии А .

Прилично потерял в цене украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский - подешевел с 28 до 18 миллионов.

Также на 300 тысяч евро снизилась цена на Виктора Коваленко из "Специи" - с 2,3 до 2 миллионов евро.

Напомним, что ранее в трансферной стоимости также потеряли представители бельгийского "Брюгге" Роман Яремчук и Эдуард Соболь.