 Transfermarkt: Малиновский подешевел на 10 млн евро , Коваленко – на 300 тысяч ᐉ UA-Футбол
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Transfermarkt: Малиновский подешевел на 10 млн евро , Коваленко – на 300 тысяч

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Украинцы в Серии А упали в цене

Transfermarkt: Малиновский подешевел на 10 млн евро , Коваленко – на 300 тысяч

twitter.com/Atalanta_BC

Новина українською

Известный статистический портал Transfermarkt перед ЧМ-2022 обновил стоимость игроков Серии А.

Прилично потерял в цене украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский - подешевел с 28 до 18 миллионов.

Также на 300 тысяч евро снизилась цена на Виктора Коваленко из "Специи" - с 2,3 до 2 миллионов евро.

Напомним, что ранее в трансферной стоимости также потеряли представители бельгийского "Брюгге" Роман Яремчук и Эдуард Соболь.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Виктор Коваленко Специя
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Источник:
Transfermarkt

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