Transfermarkt: Малиновский подешевел на 10 млн евро , Коваленко – на 300 тысяч
Украинцы в Серии А упали в цене
twitter.com/Atalanta_BC
Известный статистический портал Transfermarkt перед ЧМ-2022 обновил стоимость игроков
Прилично потерял в цене украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский - подешевел с 28 до 18 миллионов.
Также на 300 тысяч евро снизилась цена на Виктора Коваленко из "Специи" - с 2,3 до 2 миллионов евро.
Напомним, что ранее в трансферной стоимости также потеряли представители бельгийского "Брюгге" Роман Яремчук и Эдуард Соболь.
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Источник:Transfermarkt
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