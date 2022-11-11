 Уроженец Херсона Коваленко: Все на своем месте ᐉ UA-Футбол
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Уроженец Херсона Коваленко: Все на своем месте

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Именно так

Уроженец Херсона Коваленко: Все на своем месте

Новина українською

Уроженец Херсона, хавбек "Специи" и сборной Украины Виктор Коваленко отреагировал на поднятие украинского флага возле Херсонской ОГА.

"11.11.2022 ???????????? все на своем месте! Спасибо ВСУ! Слава Украине!", — написал Коваленко у себя в Инстаграм.

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В статье: Виктор Коваленко война с россией Специя
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