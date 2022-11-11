Уроженец Херсона Коваленко: Все на своем месте
Именно так
Уроженец Херсона, хавбек "
"11.11.2022 ???????????? все на своем месте! Спасибо ВСУ! Слава Украине!", — написал Коваленко у себя в Инстаграм.
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