Ярмолюк четвертый раз подряд попал в заявку Брентфорда. В этот раз – против Ман Сити
Имеет шанс дебютировать в АПЛ
Фото: BrentfordFC
Украинский полузащитник "Брентфорда" Егор Ярмолюк вошел в заявку своей команды на матч 16-го тура АПЛ против "Манчестер Сити".
Для него это четвертое подряд попадание на, как минимум, скамью для запасных “пчел”. Ярмолюк был в заявке в матчах против "Вулверхэмптона" и "Ноттингема", а с "Гиллингемом" в Кубке лиги дебютировал в английском футболе. В АПЛ Егор пока не выступал.
После первого тайма "Брентфорд" играет вничью с "Сити" на "Этихаде" (1:1). За текстовой трансляцией матча Вы можете следить здесь.
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