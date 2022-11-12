 Ярмолюк четвертый раз подряд попал в заявку Брентфорда. В этот раз – против Ман Сити ᐉ UA-Футбол
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Ярмолюк четвертый раз подряд попал в заявку Брентфорда. В этот раз – против Ман Сити

Наши за границей
(1 голосов)

Имеет шанс дебютировать в АПЛ

Ярмолюк четвертый раз подряд попал в заявку Брентфорда. В этот раз – против Ман Сити

Фото: BrentfordFC

Новина українською

Украинский полузащитник "Брентфорда" Егор Ярмолюк вошел в заявку своей команды на матч 16-го тура АПЛ против "Манчестер Сити".

Для него это четвертое подряд попадание на, как минимум, скамью для запасных “пчел”. Ярмолюк был в заявке в матчах против "Вулверхэмптона" и "Ноттингема", а с "Гиллингемом" в Кубке лиги дебютировал в английском футболе. В АПЛ Егор пока не выступал.

После первого тайма "Брентфорд" играет вничью с "Сити" на "Этихаде" (1:1). За текстовой трансляцией матча Вы можете следить здесь.

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В статье: Брентфорд Манчестер Сити Егор Ярмолюк
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