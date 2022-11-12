Миколенко вернулся в стартовый состав Эвертона после пропущенного матча Кубка лиги
АПЛ железно за украинцем
Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках 16-го тура Английской Премьер-лиги "Эвертон" приедет в гости в "Борнмут". На левом фланге обороны появится защитник Виталий Миколенко.
Для него этот выход с первых минут станет 16 подряд в этом сезоне. Правда, речь идет именно о чемпионате Англии, ведь в Кубке лиги Миколенко ни разу не сыграл: однажды просидел на скамье для запасных весь матч, а несколько дней назад даже не попал в заявку.
Отметим, что 8 ноября команды ети же команды сошлись в Кубке лиги. Тогда "Борнмут" разбил "Эвертон" со счетом 4:1.
Матч между бордовыми и ирисками начнется в 17:00. За текстовой трансляцией встречи можно будет следить за этой ссылкой.
Популярное сейчас
- Оккупационные власти РФ объявили Геническ "столицей" Херсонской области
- Участник ЧМ-2022 – Иран. Терроризм н̷е̷ п̷р̷о̷й̷д̷ё̷т̷ прошёл
- "Мой друг, ты легенда!". Неймар похвалил украинского киберспортсмена, который перед этим показал средний палец болельщикам
- Профессиональная художница украсила муралами личный спортзал Александра Зинченко
- Быстро нашел замену Ванде? Икарди замечен в компании известной турецкой актрисы. ФОТО
- Красотка дня. Главная фанатка обидчика Днепра-1 в Лиге Конференций. ФОТО