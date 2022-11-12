Миколенко вернулся в стартовый состав Эвертона после пропущенного матча Кубка лиги

В рамках 16-го тура Английской Премьер-лиги "Эвертон" приедет в гости в "Борнмут". На левом фланге обороны появится защитник Виталий Миколенко.

Для него этот выход с первых минут станет 16 подряд в этом сезоне. Правда, речь идет именно о чемпионате Англии, ведь в Кубке лиги Миколенко ни разу не сыграл: однажды просидел на скамье для запасных весь матч, а несколько дней назад даже не попал в заявку.

Отметим, что 8 ноября команды ети же команды сошлись в Кубке лиги. Тогда "Борнмут" разбил "Эвертон" со счетом 4:1.

Матч между бордовыми и ирисками начнется в 17:00. За текстовой трансляцией встречи можно будет следить за этой ссылкой.