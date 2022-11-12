Зинченко – в основе. Стартовые составы на матч Вулвз – Арсенал
Во второй раз подряд в АПЛ
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Вулверхэмптон Уондерерс" и лондонский "Арсенал" объявили стартовые составы на предстоящий матч шестнадцатого тура АПЛ. Игра начнется в 21.45 по киевскому времени.
В основе "Арсенала", во втором туре АПЛ подряд, выйдет украинский левый защитник Александр Зинченко. В прошлом туре он отыграл 77 минут против "Челси". После этого он вышел на замену на 79 минуте в матче Кубка лиги против "Брайтона". Первую из игр "Арсенал" выиграл, вторую – проиграл.
Стартовый состав "Вулверхэмптона":
Жозе Са – Семеду, Килман, Коллинс, Тоти, Буэно – Бубакар Траоре, Невеш, Моутиньо – Адама Траоре, Гедеш
Стартовый состав "Арсенала":
Рамсдейл – Уайт, Салиба, Габриэл, Зинченко – Эдегор, Парти, Джака – Сака, Жезус, Мартинелли
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