Зинченко – в основе. Стартовые составы на матч Вулвз – Арсенал

"Вулверхэмптон Уондерерс" и лондонский "Арсенал" объявили стартовые составы на предстоящий матч шестнадцатого тура АПЛ. Игра начнется в 21.45 по киевскому времени.

В основе "Арсенала", во втором туре АПЛ подряд, выйдет украинский левый защитник Александр Зинченко. В прошлом туре он отыграл 77 минут против "Челси". После этого он вышел на замену на 79 минуте в матче Кубка лиги против "Брайтона". Первую из игр "Арсенал" выиграл, вторую – проиграл.

Стартовый состав "Вулверхэмптона":

Жозе Са – Семеду, Килман, Коллинс, Тоти, Буэно – Бубакар Траоре, Невеш, Моутиньо – Адама Траоре, Гедеш

Стартовый состав "Арсенала":

Рамсдейл – Уайт, Салиба, Габриэл, Зинченко – Эдегор, Парти, Джака – Сака, Жезус, Мартинелли