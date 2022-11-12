 Зинченко – в основе. Стартовые составы на матч Вулвз – Арсенал ᐉ UA-Футбол
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Зинченко – в основе. Стартовые составы на матч Вулвз – Арсенал
В тренде

Зинченко – в основе. Стартовые составы на матч Вулвз – Арсенал

Наши за границей
(1 голосов)

Во второй раз подряд в АПЛ

Зинченко – в основе. Стартовые составы на матч Вулвз – Арсенал

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

"Вулверхэмптон Уондерерс" и лондонский "Арсенал" объявили стартовые составы на предстоящий матч шестнадцатого тура АПЛ. Игра начнется в 21.45 по киевскому времени.

В основе "Арсенала", во втором туре АПЛ подряд, выйдет украинский левый защитник Александр Зинченко. В прошлом туре он отыграл 77 минут против "Челси". После этого он вышел на замену на 79 минуте в матче Кубка лиги против "Брайтона". Первую из игр "Арсенал" выиграл, вторую – проиграл.

Стартовый состав "Вулверхэмптона":

Жозе Са – Семеду, Килман, Коллинс, Тоти, Буэно – Бубакар Траоре, Невеш, Моутиньо – Адама Траоре, Гедеш

Стартовый состав "Арсенала":

Рамсдейл – Уайт, Салиба, Габриэл, Зинченко – Эдегор, Парти, Джака – Сака, Жезус, Мартинелли

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Арсенал (Лондон) Вулверхэмптон Александр Зинченко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде