 Соболь и Яремчук не попали в заявку на финальный матч Брюгге перед международной паузой ᐉ UA-Футбол
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Соболь и Яремчук не попали в заявку на финальный матч Брюгге перед международной паузой

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Хотя Эдуард играл в прошлой встрече

Соболь и Яремчук не попали в заявку на финальный матч Брюгге перед международной паузой

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинцы Роман Яремчук на Эдуард Соболь не попали в заявку "Брюгге" на матч против "Антверпена", который запланирован на сегодня.

Для Яремчука это второй подряд поединок вне списка тренера. Соболь все же выходил на поле в предыдущем матче "черно-синих": "Брюгге" играл против "Патро Эйсдена" в 1/16 финала Кубка Бельгии, а защитник появился на поле на 90-й минуте.

В общем, Яремчук не сыграл в трех из последних пяти встречах команды, не включая сегодняшнего матча.

Отметим, что "Брюгге" идет четвертым в турнирной таблице Лиги Жюпиле, уступая второму "Антвверпену" двумя очками. Их очная встреча начнется в 14.30.

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В статье: Роман Яремчук Эдуард Соболь
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