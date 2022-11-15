"Наконец я дома". Ярмоленко приехал в родной Чернигов
Андрей посетил Украину впервые с начала войны
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко правильно распределил время в период перерыва в чемпионате на матчи мирового первенства в Катаре. Вингер "Аль-Айна" впервые с 24 февраля вернулся на родину - футболист приехал на Черниговщину.
"Наконец я дома", - написал 33-летний украинец, опубликовав фото возле стелы.
Напомним, Ярмоленко родом из Черниговской области, где он провел свое детство и делал первые шаги в футболе. Футболист поддерживает Украину с первых дней войны. Ранее он передавал необходимую технику украинским военным в Чернигове.
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