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"Наконец я дома". Ярмоленко приехал в родной Чернигов

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Андрей посетил Украину впервые с начала войны

"Наконец я дома". Ярмоленко приехал в родной Чернигов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко правильно распределил время в период перерыва в чемпионате на матчи мирового первенства в Катаре. Вингер "Аль-Айна" впервые с 24 февраля вернулся на родину - футболист приехал на Черниговщину.

"Наконец я дома", - написал 33-летний украинец, опубликовав фото возле стелы.

Напомним, Ярмоленко родом из Черниговской области, где он провел свое детство и делал первые шаги в футболе. Футболист поддерживает Украину с первых дней войны. Ранее он передавал необходимую технику украинским военным в Чернигове.

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В статье: Андрей Ярмоленко Аль-Айн (ОАЭ) война с россией
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