Топ клуб Лиги 1 постарается подписать Малиновского в зимнее трансферное окно
Удастся ли Руслану сменить прописку?
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Французский "Марсель", по-прежнему, заинтересован в украинском полузащитнике "Аталанты" Руслане Малиновском.
Французы не уверены, что марокканец Амин Арит сможет восстановиться от травмы до конца нынешнего сезона. В связи с этим "бело-голубые" видят в украинце потенциальную замену, пишет L'Équipe. Руководство "Марселя" планирует заполучить 29-летнего футболиста в период зимнего трансферного окна.
Отмечается, что Малиновский не единственный, кто находится в шорт-листе провансальского клуба.
Также стоит отметить, что сейчас "Марселю" в борьбе за украинского хавбека придется выдержать конкуренцию с итальянскими "Интером" и "Ромой", а также с английскими "Тоттенхэмом" и "Ноттингем Форест". По данным Transfermarkt, текущая трансферная стоимость Малиновского составляет 18 млн евро.
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