Топ клуб Лиги 1 постарается подписать Малиновского в зимнее трансферное окно

Французский "Марсель", по-прежнему, заинтересован в украинском полузащитнике "Аталанты" Руслане Малиновском.

Французы не уверены, что марокканец Амин Арит сможет восстановиться от травмы до конца нынешнего сезона. В связи с этим "бело-голубые" видят в украинце потенциальную замену, пишет L'Équipe. Руководство "Марселя" планирует заполучить 29-летнего футболиста в период зимнего трансферного окна.

Отмечается, что Малиновский не единственный, кто находится в шорт-листе провансальского клуба.

Также стоит отметить, что сейчас "Марселю" в борьбе за украинского хавбека придется выдержать конкуренцию с итальянскими "Интером" и "Ромой", а также с английскими "Тоттенхэмом" и "Ноттингем Форест". По данным Transfermarkt, текущая трансферная стоимость Малиновского составляет 18 млн евро.