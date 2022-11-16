Ребров посетил военный клинический госпиталь и лицей в Киеве
Легенда "Динамо" приехал с особой миссией
Фото: facebook.com/alainfcae
Украинский тренер "Аль-Айна" Сергей Ребров приехал в Киев с волонтерской миссией.
48-летний специалист посетил Главный военный клинический госпиталь, чтобы навестить украинских воинов. Он подарил подарил футбольные мячи со своими автографами и спортивную одежду, а также сфотографировался с защитниками Украины и поблагодарил их.
"Ребята, вы все – герои! Каждый день вы и ваши собратья это доказывают. Вы уже освободили Харьковщину и Херсон, чем предоставили всем украинцам ощущение счастья и гордости. Гордимся вами", - сказал Ребров.
Помимо визита в военный госпиталь, Ребров посетил и Киевский военный лицей имени Ивана Богуна, где пообщался с будущими военнослужащими ВСУ.
Ранее была информация, что у Сергея Станиславовича была встреча с представителями УАФ.
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