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Ребров посетил военный клинический госпиталь и лицей в Киеве

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Легенда "Динамо" приехал с особой миссией

Ребров посетил военный клинический госпиталь и лицей в Киеве

Фото: facebook.com/alainfcae

Новина українською

Украинский тренер "Аль-Айна" Сергей Ребров приехал в Киев с волонтерской миссией.

48-летний специалист посетил Главный военный клинический госпиталь, чтобы навестить украинских воинов. Он подарил подарил футбольные мячи со своими автографами и спортивную одежду, а также сфотографировался с защитниками Украины и поблагодарил их.

"Ребята, вы все – герои! Каждый день вы и ваши собратья это доказывают. Вы уже освободили Харьковщину и Херсон, чем предоставили всем украинцам ощущение счастья и гордости. Гордимся вами", - сказал Ребров.

Помимо визита в военный госпиталь, Ребров посетил и Киевский военный лицей имени Ивана Богуна, где пообщался с будущими военнослужащими ВСУ.

Ранее была информация, что у Сергея Станиславовича была встреча с представителями УАФ.

Ребров посетил военный клинический госпиталь и лицей в Киеве - изображение 1
Фото: Telegram
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В статье: Сергей Ребров Аль-Айн (ОАЭ) война с россией
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Источник:
Бомбардир

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