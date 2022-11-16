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Три европейских клуба заинтересованы в Витиньо

Наши за границей
(2 голосов)

Как и один бразилец

Три европейских клуба заинтересованы в Витиньо

fcdynamo.com

Новина українською

Сразу несколько европейских клубов проявляют интерес к вингеру "Динамо" Витиньо, сообщает Globo.

В игроке заинтересованы испанская "Севилья", нидерландский "Аякс" и португальская "Бенфика".

По информации источника, представители этих команд уже контактировали с киевлянами по поводу потенциального трансфера.

Тем не менее, европейским клуба придется побороться за 23-летнего игрока с "Атлетико Паранаэнсе", где Витиньо играет в аренде. Бразильский клуб планирует выкупить его контракт.

Действующее соглашение вингера с "Динамо" рассчитано до 2026 года.

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В статье: Аякс (Амстердам) Бенфика (Лиссабон) Динамо (Киев) Севилья Витиньо Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
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Источник:
Globo

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Комментарии (1)
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Sisiha (Львов)
16.11.2022 в 20:14
Это в то время, когда в помойке непросветное болото
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