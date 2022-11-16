Три европейских клуба заинтересованы в Витиньо
Как и один бразилец
fcdynamo.com
Сразу несколько европейских клубов проявляют интерес к вингеру "
В игроке заинтересованы испанская "Севилья", нидерландский "Аякс" и португальская "Бенфика".
По информации источника, представители этих команд уже контактировали с киевлянами по поводу потенциального трансфера.
Тем не менее, европейским клуба придется побороться за 23-летнего игрока с "Атлетико Паранаэнсе", где Витиньо играет в аренде. Бразильский клуб планирует выкупить его контракт.
Действующее соглашение вингера с "Динамо" рассчитано до 2026 года.
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Источник:Globo
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Комментарии (1)
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Sisiha (Львов)
16.11.2022 в 20:14
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