Три европейских клуба заинтересованы в Витиньо

Сразу несколько европейских клубов проявляют интерес к вингеру " Динамо " Витиньо, сообщает Globo.

В игроке заинтересованы испанская "Севилья", нидерландский "Аякс" и португальская "Бенфика".

По информации источника, представители этих команд уже контактировали с киевлянами по поводу потенциального трансфера.

Тем не менее, европейским клуба придется побороться за 23-летнего игрока с "Атлетико Паранаэнсе", где Витиньо играет в аренде. Бразильский клуб планирует выкупить его контракт.

Действующее соглашение вингера с "Динамо" рассчитано до 2026 года.