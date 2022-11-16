Gazzetta dello Sport: Малиновский покинет Серию А - у него есть предложения из АПЛ

Украинский полузащитник " Аталанты " Руслан Малиновский покинет команду. Об этом сообщает Calciomercato со ссылкой на Gazzetta dello Sport.

Источник утверждает, что у игрока есть предложения из АПЛ, но не уточняет, от каких клубов.

Напомним, что ранее была информация об интересе к игроку от "Тоттенхэма", "Ноттингем Форест", "Вест Хэма". Также сообщали о "Марселе", "Интере" и "Роме".

По данным Transfermarkt, текущая трансферная стоимость Малиновского составляет 18 млн евро.

Всего в текущем сезоне на счету Малиновского 1 гол и 2 ассист в 14 матчах за "Аталанту", но при этом украинец только в 5-х матчах выходил в стартовом составе.