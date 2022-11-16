 Gazzetta dello Sport: Малиновский покинет Серию А - у него есть предложения из АПЛ ᐉ UA-Футбол
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Gazzetta dello Sport: Малиновский покинет Серию А - у него есть предложения из АПЛ

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Однако конкретики пока мало

Gazzetta dello Sport: Малиновский покинет Серию А - у него есть предложения из АПЛ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский покинет команду. Об этом сообщает Calciomercato со ссылкой на Gazzetta dello Sport.

Источник утверждает, что у игрока есть предложения из АПЛ, но не уточняет, от каких клубов.

Напомним, что ранее была информация об интересе к игроку от "Тоттенхэма", "Ноттингем Форест", "Вест Хэма". Также сообщали о "Марселе", "Интере" и "Роме".

По данным Transfermarkt, текущая трансферная стоимость Малиновского составляет 18 млн евро.

Всего в текущем сезоне на счету Малиновского 1 гол и 2 ассист в 14 матчах за "Аталанту", но при этом украинец только в 5-х матчах выходил в стартовом составе.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский
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Источник:
Calciomercato

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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
16.11.2022 в 22:35
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