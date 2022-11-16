Gazzetta dello Sport: Малиновский покинет Серию А - у него есть предложения из АПЛ
Однако конкретики пока мало
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский полузащитник "
Источник утверждает, что у игрока есть предложения из АПЛ, но не уточняет, от каких клубов.
Напомним, что ранее была информация об интересе к игроку от "Тоттенхэма", "Ноттингем Форест", "Вест Хэма". Также сообщали о "Марселе", "Интере" и "Роме".
По данным Transfermarkt, текущая трансферная стоимость Малиновского составляет 18 млн евро.
Всего в текущем сезоне на счету Малиновского 1 гол и 2 ассист в 14 матчах за "Аталанту", но при этом украинец только в 5-х матчах выходил в стартовом составе.
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