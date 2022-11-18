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Итальянский гранд запросил информацию по вингеру Шахтера

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Милан обратил внимание на Тете

Итальянский гранд запросил информацию по вингеру Шахтера

Фото: Александр Приходько

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Итальянский "Милан" в зимнее трансферное окно может побороться за 22-летнего вингера "Шахтера" Тете, который с марта на правах аренды выступает во Франции за "Лион".

По крайней мере, "россонери" уже запросили информацию по игроку, сообщает Calciomercato.

Также отмечается, что бразильский футболист потерял место в стартовом составе "Лиона" после прихода на пост главного тренера "ткачей" Лорана Блана. Этот факт может подтолкнуть Тете к смене клуба уже в январе.

Помимо "Милана" интерес к Тете проявляют некоторые клубы английской Премьер-лиги. В частности, ранее сообщалось о возможном переходе бразильца в "Вест Хэм" или "Лестер", а впоследствии к числу претендентов на Тете добавился "Брайтон".

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В статье: Лион Милан Тете
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Источник:
Calciomercato

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