Итальянский гранд запросил информацию по вингеру Шахтера

Итальянский "Милан" в зимнее трансферное окно может побороться за 22-летнего вингера " Шахтера " Тете, который с марта на правах аренды выступает во Франции за "Лион".

По крайней мере, "россонери" уже запросили информацию по игроку, сообщает Calciomercato.

Также отмечается, что бразильский футболист потерял место в стартовом составе "Лиона" после прихода на пост главного тренера "ткачей" Лорана Блана. Этот факт может подтолкнуть Тете к смене клуба уже в январе.

Помимо "Милана" интерес к Тете проявляют некоторые клубы английской Премьер-лиги. В частности, ранее сообщалось о возможном переходе бразильца в "Вест Хэм" или "Лестер", а впоследствии к числу претендентов на Тете добавился "Брайтон".