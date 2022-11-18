Марсель сохраняет интерес к Малиновскому. Аталанта может согласиться на 4 млн евро за игрока

Французский "Марсель" продолжает проявлять интерес к хавбеку "Аталанты" Руслану Малиновскому.

Как сообщает французский портал foot-sur7, зимой " Марсель " сделает попытку все-таки подписать украинца.

Также, по информации источника, итальянский клуб готов продать Малиновского зимой.

А учитывая, что контракт украинца истекает летом 2024-го, "Аталанта" может согласиться на предложение в размере порядка 4 млн. евро.

Напомним, что ранее также сообщалось об интересе к хавбеку со стороны нескольких клубов АПЛ.

По данным Transfermarkt, текущая трансферная стоимость Малиновского составляет 18 млн евро.

Всего в текущем сезоне на счету Малиновского 1 гол и 2 ассист в 14 матчах за "Аталанту", но при этом украинец только в 5-х матчах выходил в стартовом составе.