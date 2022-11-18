 Марсель сохраняет интерес к Малиновскому. Аталанта может согласиться на 4 млн евро за игрока ᐉ UA-Футбол
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Марсель сохраняет интерес к Малиновскому. Аталанта может согласиться на 4 млн евро за игрока

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Французский клуб зимой сделает еще одну попытку

Марсель сохраняет интерес к Малиновскому. Аталанта может согласиться на 4 млн евро за игрока

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Французский "Марсель" продолжает проявлять интерес к хавбеку "Аталанты" Руслану Малиновскому.

Как сообщает французский портал foot-sur7, зимой "Марсель" сделает попытку все-таки подписать украинца.

Также, по информации источника, итальянский клуб готов продать Малиновского зимой.

А учитывая, что контракт украинца истекает летом 2024-го, "Аталанта" может согласиться на предложение в размере порядка 4 млн. евро.

Напомним, что ранее также сообщалось об интересе к хавбеку со стороны нескольких клубов АПЛ.

По данным Transfermarkt, текущая трансферная стоимость Малиновского составляет 18 млн евро.

Всего в текущем сезоне на счету Малиновского 1 гол и 2 ассист в 14 матчах за "Аталанту", но при этом украинец только в 5-х матчах выходил в стартовом составе.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Марсель
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Источник:
foot-sur7

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