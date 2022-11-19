Тарас Качараба помог Славии выйти в четвертьфинал Кубка Чехии
Украинец отыграл целый матч
Фото: slavia.cz
В Чехии состоялись матчи 1/8-ой финала Кубка страны. В одном из них пражская "Славия" в гостях одолела "Карвину" 0:2.
"Карвина" представляет второй чешский дивизион, занимая пятое место после 16-ти туров. "Славия" вышла на матч в основном составе и победила 2:0. Голами отличились Олайинка и Лингр.
Примечательно, что целый матч за победителей отыграл украинский защитник Тарас Качараба.
Соперник "Славии" в четвертьфинале Кубка станет известен позже.
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