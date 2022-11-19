 Тарас Качараба помог Славии выйти в четвертьфинал Кубка Чехии ᐉ UA-Футбол
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Тарас Качараба помог Славии выйти в четвертьфинал Кубка Чехии
В тренде

Тарас Качараба помог Славии выйти в четвертьфинал Кубка Чехии

Наши за границей
(1 голосов)

Украинец отыграл целый матч

Тарас Качараба помог Славии выйти в четвертьфинал Кубка Чехии

Фото: slavia.cz

UA-Футбол
Новина українською

В Чехии состоялись матчи 1/8-ой финала Кубка страны. В одном из них пражская "Славия" в гостях одолела "Карвину" 0:2.

"Карвина" представляет второй чешский дивизион, занимая пятое место после 16-ти туров. "Славия" вышла на матч в основном составе и победила 2:0. Голами отличились Олайинка и Лингр.

Примечательно, что целый матч за победителей отыграл украинский защитник Тарас Качараба.

Соперник "Славии" в четвертьфинале Кубка станет известен позже.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Тарас Качараба Славия (Прага)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде