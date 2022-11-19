Иван Балан помог повыситься в ранге клубу из Грузии
Один из опытнейших украинских тренеров успешно работает в Поти
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Хорошо известный по работе в николаевском "Эвисе", запорожском "Торпедо", херсонской и симферопольской "Таврии", мариупольском "Ильичевце"/"Мариуполе" и полтавской "Ворскле" Иван Балан теперь имеет еще одно достижение. Квалификация этого специалиста пригодилась в потинском клубе "Колхете 1913", который досрочно завоевал путевку во вторую лигу грузинского футбола (аналог украинской Первой лиги). За два тура до финиша потинцы обыграли на выезде "Мерани-2" со счетом 2:0 и стали недосягаемы для преследователя.
– Предложение от "Колхети 1913" я получил еще несколько месяцев назад, – сказал в разговоре с корреспондентом UA-Футбол Иван Балан. – В разгар августа приехал в Грузию, а вскоре после начала осени приступил к работе в роли тренера-консультанта. С тех пор нахожусь в Поти, где занимаюсь любимым тренерским делом.
Сейчас "Колхети 1913", возглавляемый известным по выступлениям в запорожском "Металлурге" Давидом Квирквелия, делит первое-второе места в турнирной таблице с тбилисским "Динамо-2", имея лучший показатель лишь по забитым и пропущенным мячам. Именно в последних двух турах и станет известно, кто же сумеет выбороть чемпионское звание.
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