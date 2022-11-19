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Игнатенко в третий раз в сезоне не выйдет в старте Бордо

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Игнатенко в третий раз в сезоне не выйдет в старте Бордо

Твіттер Бордо/Автор невідомий

Новина українською

Несмотря на то, что французские чемпионаты пошли на паузу, матч тамошнего Кубка Франции все равно проводятся. В том числе сыграет и "Бордо" Даниила Игнатенко против "Трелиссака" в рамках 1/64 финала.

Украинец не попал в стартовый состав своей команды и начнет матч на скамейке для запасных. Собственно, на стадии 1/128 финала он не только не играл с первых минут, а вообще не попал в заявку. Также Игнатенко не вышел на поле в поединке против "Кевилли Руана" в шестом туре Лиги 2.

Отметим, что в этом сезоне Игнатенко провел 14 встреч за "Бордо", отличившись двумя голами и одним ассистом.

Матч между "Трелиссакой" и "Бордо" начался в 21:00.

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В статье: Бордо Трелисак Даниил Игнатенко
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