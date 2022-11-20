 Миколенко сыграл за Эвертон в товарищеском матче в Австралии ᐉ UA-Футбол
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Миколенко сыграл за Эвертон в товарищеском матче в Австралии

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В "ирисок" мини-турне

Миколенко сыграл за Эвертон в товарищеском матче в Австралии

Getty Images/Global Images Ukraine

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Украинский защитник "Эвертона" Виталий Миколенко принял участие в товарищеском матче против "Селтика", который состоялся в рамках "Сидней Кап" в Австралии утром 20 ноября по киевскому времени.

Защитник вышел в стартовом составе и в общей сложности провел на поле 66 минут, после чего был заменен на Рубена Винагре.

"Эвертон" и "Селтик" так и не забили в основное время, а в серии пенальти "ириски" победили со счетом 4:2. За этой игрой наблюдали 41 121 болельщиков – это половина вместимости стадиона “Аккор”, который расположен в Сиднее.

Отметим, что у "Эвертона" запланирован еще один спарринг в Австралии. 23 ноября "ириски" сыграют против "Сидней Вондерерс".

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