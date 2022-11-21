"Сразу почувствовал, что Сан-Сиро мой дом". Шевченко вспомнил свой переход в Милан
Украинец чувствовал поддержку трибун
Бывший нападающий "Милана" и национальной сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о своей связи с итальянским клубом.
"С первого момента, когда я ступил на "Сан-Сиро" (домашний стадион "Милана" - прим.), я сразу почувствовал, что это мой дом, это моя публика. Мне было очень комфортно. Я чувствовал себя в безопасности, и я всегда чувствовал поддержку со стороны публики", – приводит слова Шевченко Tuttomercatoweb.
Напомним, Шевченко выступал за "Милан" два периода - с 1999 по 2006-й, а также с 2008 по 2009 год. В составе "россонери" он в общей сложности отыграл 322 матча, в которых забил 175 мячей и отдал 45 результативных передач.
В 2003 году вместе с "Миланом" он выиграл Лигу чемпионов, а в 2004 завоевал чемпионство Италии. В этом же году он был признан лучшим футболистом мира и получил "Золотой мяч".
Популярное сейчас
- Верес - Динамо. Анонс и прогноз на матч Чемпионата Украины 21.11.2022
- Доннарумма нервно пьет воду. ВИДЕО, как Алаба забил невероятным ударом в ворота Италии
- Последний в году тур УПЛ и много-много Мундиаля. Расписание футбола на 21 - 27 ноября
- Руслан Малиновский – не в планах тренера Аталанты Гасперини. Он покинет клуб зимой
- Лунин получил от Реала новенький электрокар BMW - ФОТО
- "Мой друг, ты легенда!". Неймар похвалил украинского киберспортсмена, который перед этим показал средний палец болельщикам
Новости по теме
- 18:49 Украинские Шевченко получил премию Лидхольма, на награждении поблагодарил итальянцев за поддержку Украины
- 11:50 Украинские "Сашко, де ти гуляв?" 23 года назад Украина провела худший матч в своей истории
- 19:37 Украинские Шахтер передаст на восстановление разрушенного россиянами стадиона в Ирпене 100 тысяч евро