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"Сразу почувствовал, что Сан-Сиро мой дом". Шевченко вспомнил свой переход в Милан

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Украинец чувствовал поддержку трибун

"Сразу почувствовал, что Сан-Сиро мой дом". Шевченко вспомнил свой переход в Милан

Новина українською

Бывший нападающий "Милана" и национальной сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о своей связи с итальянским клубом.

"С первого момента, когда я ступил на "Сан-Сиро" (домашний стадион "Милана" - прим.), я сразу почувствовал, что это мой дом, это моя публика. Мне было очень комфортно. Я чувствовал себя в безопасности, и я всегда чувствовал поддержку со стороны публики", – приводит слова Шевченко Tuttomercatoweb.

Напомним, Шевченко выступал за "Милан" два периода - с 1999 по 2006-й, а также с 2008 по 2009 год. В составе "россонери" он в общей сложности отыграл 322 матча, в которых забил 175 мячей и отдал 45 результативных передач.

В 2003 году вместе с "Миланом" он выиграл Лигу чемпионов, а в 2004 завоевал чемпионство Италии. В этом же году он был признан лучшим футболистом мира и получил "Золотой мяч".

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В статье: Андрей Шевченко Милан
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Источник:
Tuttomercatoweb

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