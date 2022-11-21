 GdS: Аталанта не рассчитывает на Малиновского. Зимой украинца выставят на трансфер ᐉ UA-Футбол
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GdS: Аталанта не рассчитывает на Малиновского. Зимой украинца выставят на трансфер

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Украинцу уже 29 лет

GdS: Аталанта не рассчитывает на Малиновского. Зимой украинца выставят на трансфер

Фото: SOS Fanta

Новина українською

"Аталанта" во время зимнего трансферного окна намерена обновить нынешний состав исполнителей.

Как сообщает Gazzetta dello Sport, перемены должны будут коснуться украинского полузащитника команды Руслана Малиновского.

Источник утверждает, что в клубе приняли решение попрощаться с игроком , так как украинцу уже 29 лет, и он не входит в число игроков дальней перспективы.

Вместе с Малиновским по этой же причине клуб готов расстаться с 31-летним колумбийским форвардом Дуваном Сапатой.

Оба игрока зимой будут выставлены на трансфер.

Клуб из Бергамо оценивает украинского полузащитника в 15-18 миллионов евро.

Ранее также сообщалось об интересе к Малиновскому со стороны "Марселя" и "Тоттенхэма".

Всего в текущем сезоне на счету Малиновского 1 гол и 2 ассист в 14 матчах за "Аталанту", но при этом украинец только в 5-х матчах выходил в стартовом составе.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Дуван Сапата
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Источник:
La Gazzetta dello Sport

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