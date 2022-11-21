GdS: Аталанта не рассчитывает на Малиновского. Зимой украинца выставят на трансфер
Украинцу уже 29 лет
Фото: SOS Fanta
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Как сообщает Gazzetta dello Sport, перемены должны будут коснуться украинского полузащитника команды Руслана Малиновского.
Источник утверждает, что в клубе приняли решение попрощаться с игроком , так как украинцу уже 29 лет, и он не входит в число игроков дальней перспективы.
Вместе с Малиновским по этой же причине клуб готов расстаться с 31-летним колумбийским форвардом Дуваном Сапатой.
Оба игрока зимой будут выставлены на трансфер.
Клуб из Бергамо оценивает украинского полузащитника в 15-18 миллионов евро.
Ранее также сообщалось об интересе к Малиновскому
Всего в текущем сезоне на счету Малиновского 1 гол и 2 ассист в 14 матчах за "Аталанту", но при этом украинец только в 5-х матчах выходил в стартовом составе.
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