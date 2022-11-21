GdS: Аталанта не рассчитывает на Малиновского. Зимой украинца выставят на трансфер

" Аталанта " во время зимнего трансферного окна намерена обновить нынешний состав исполнителей.

Как сообщает Gazzetta dello Sport, перемены должны будут коснуться украинского полузащитника команды Руслана Малиновского.

Источник утверждает, что в клубе приняли решение попрощаться с игроком , так как украинцу уже 29 лет, и он не входит в число игроков дальней перспективы.

Вместе с Малиновским по этой же причине клуб готов расстаться с 31-летним колумбийским форвардом Дуваном Сапатой.

Оба игрока зимой будут выставлены на трансфер.

Клуб из Бергамо оценивает украинского полузащитника в 15-18 миллионов евро.

Ранее также сообщалось об интересе к Малиновскому со стороны "Марселя" и "Тоттенхэма".

Всего в текущем сезоне на счету Малиновского 1 гол и 2 ассист в 14 матчах за "Аталанту", но при этом украинец только в 5-х матчах выходил в стартовом составе.