Амброзини: Когда Шева переходил в Милан — он был очень застенчивым мальчиком
Но у него были амбиции, необыкновенная сила духа и упорство
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Экс-хавбек "
"В отличие от Веа, он прибыл к нам на другом этапе своей жизни: Джордж был мужчиной, а Шева — очень застенчивым мальчиком, который с определенными трудностями осваивал итальянский язык.
Но у него были амбиции, необыкновенная сила духа и упорство, несмотря на молодость. В нем был огонь. Он прокладывал себе путь в "Милане", постоянно совершенствуя свои качества. Мы тогда говорили о нем, что каждый раз, когда он бьет, он забивает", - сказал Амброзини.
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