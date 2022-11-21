 Амброзини: Когда Шева переходил в Милан — он был очень застенчивым мальчиком ᐉ UA-Футбол
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Амброзини: Когда Шева переходил в Милан — он был очень застенчивым мальчиком

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Но у него были амбиции, необыкновенная сила духа и упорство

Амброзини: Когда Шева переходил в Милан — он был очень застенчивым мальчиком

фото - Getty Images

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Экс-хавбек "Милана" Массимо Амброзини вспомнил, каким был Андрей Шевченко в 1999 году после перехода в итальянский клуб из "Динамо".

"В отличие от Веа, он прибыл к нам на другом этапе своей жизни: Джордж был мужчиной, а Шева — очень застенчивым мальчиком, который с определенными трудностями осваивал итальянский язык.

Но у него были амбиции, необыкновенная сила духа и упорство, несмотря на молодость. В нем был огонь. Он прокладывал себе путь в "Милане", постоянно совершенствуя свои качества. Мы тогда говорили о нем, что каждый раз, когда он бьет, он забивает", - сказал Амброзини.

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В статье: Андрей Шевченко Массимо Амброзини Милан
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Источник:
Milannews24

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