Миколенко не попал в основной состав Эвертона на товарищеский матч
Украинец начнет игру на скамье запасных
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 23 ноября "Эвертон" проведет матч против "Сидней Вондерерс" в рамках товарищеского турнира Sydney Super Cup. Украинский защитник "ирисок" Виталий Миколенко попал в заявку английской команды.
Однако наставник "Эвертона" Фрэнк Лэмпард решил оставить украинца в запасе.
Матч между командами начнется в 10:45 по киевскому времени.
Your Toffees to face @wswanderersfc! ????@TEGSport ???????? #SydneySuperCup pic.twitter.com/hi770UeCqr— Everton (@Everton) November 23, 2022
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