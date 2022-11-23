Миколенко не попал в основной состав Эвертона на товарищеский матч

Сегодня, 23 ноября "Эвертон" проведет матч против "Сидней Вондерерс" в рамках товарищеского турнира Sydney Super Cup. Украинский защитник "ирисок" Виталий Миколенко попал в заявку английской команды.

Однако наставник "Эвертона" Фрэнк Лэмпард решил оставить украинца в запасе.

Матч между командами начнется в 10:45 по киевскому времени.