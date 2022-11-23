 Миколенко не попал в основной состав Эвертона на товарищеский матч ᐉ UA-Футбол
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Миколенко не попал в основной состав Эвертона на товарищеский матч

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Украинец начнет игру на скамье запасных

Миколенко не попал в основной состав Эвертона на товарищеский матч

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодня, 23 ноября "Эвертон" проведет матч против "Сидней Вондерерс" в рамках товарищеского турнира Sydney Super Cup. Украинский защитник "ирисок" Виталий Миколенко попал в заявку английской команды.

Однако наставник "Эвертона" Фрэнк Лэмпард решил оставить украинца в запасе.

Матч между командами начнется в 10:45 по киевскому времени.

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В статье: Эвертон (Ливерпуль) Вестерн Сидней Уондерерс Виталий Миколенко
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