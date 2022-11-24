"А Станиславович продолжает", - Ребров передал ВСУ очередной автомобиль
Станиславович не стоит в стороне
Фото: facebook.com/alainfcae
Украинский главный тренер "Аль-Айна" Сергей Ребров передал очередной автомобиль для ВСУ.
Об этом в инстаграме сообщил экс-теннисист Сергей Стаховский.
"А Станиславович продолжает", – написал Стаховский, выставив фото с пикапом.
Напомним, что в сентябре была информация, что Ребров передал уже 5 автомобилей для ВСУ.
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