 А Станиславович продолжает, - Ребров передал ВСУ очередной автомобиль ᐉ UA-Футбол
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"А Станиславович продолжает", - Ребров передал ВСУ очередной автомобиль

Наши за границей
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Станиславович не стоит в стороне

"А Станиславович продолжает", - Ребров передал ВСУ очередной автомобиль

Фото: facebook.com/alainfcae

Новина українською

Украинский главный тренер "Аль-Айна" Сергей Ребров передал очередной автомобиль для ВСУ.

Об этом в инстаграме сообщил экс-теннисист Сергей Стаховский.

"А Станиславович продолжает", – написал Стаховский, выставив фото с пикапом.

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Напомним, что в сентябре была информация, что Ребров передал уже 5 автомобилей для ВСУ.

"А Станиславович продолжает", - Ребров передал ВСУ очередной автомобиль - изображение 1
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В статье: Сергей Ребров Сергей Стаховский война с россией
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