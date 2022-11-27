Аталанта нашла замену Малиновскому в Москве

Итальянская "Аталанта" нашла замену украинскому хавбеку Руслану Малиновскому. Об этом сообщает TuttoAtalanta.

Главным вариантом трансфера для "бергамасков" является полузащитник московского "Динамо" Себастьян Шиманский, который на данный момент выступает в аренде у "Фейеноорде". Если Малиновский покинет "Аталанту" зимой, то переход 23-летнего поляка состоится уже в январе.

Отметим, что Шиманский выступал за "Динамо" Москва в 2019-2022 годах. Прошлым летом он не вернулся из отпуска с целью сменить клуб. Роттердамский "Фейенорд" оформил годовую аренду полузащитника за два миллиона евро. В нидерландском клубе он провел 18 матчей, отличившись семью голами и четырьмя ассистами.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает поляка в 14 миллионов евро. Его контракт с "Динамо" М действителен до 2026-го года.