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Аталанта нашла замену Малиновскому в Москве

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Аталанта нашла замену Малиновскому в Москве

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Итальянская "Аталанта" нашла замену украинскому хавбеку Руслану Малиновскому. Об этом сообщает TuttoAtalanta.

Главным вариантом трансфера для "бергамасков" является полузащитник московского "Динамо" Себастьян Шиманский, который на данный момент выступает в аренде у "Фейеноорде". Если Малиновский покинет "Аталанту" зимой, то переход 23-летнего поляка состоится уже в январе.

Отметим, что Шиманский выступал за "Динамо" Москва в 2019-2022 годах. Прошлым летом он не вернулся из отпуска с целью сменить клуб. Роттердамский "Фейенорд" оформил годовую аренду полузащитника за два миллиона евро. В нидерландском клубе он провел 18 матчей, отличившись семью голами и четырьмя ассистами.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает поляка в 14 миллионов евро. Его контракт с "Динамо" М действителен до 2026-го года.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский
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Источник:
TuttoAtalanta

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