 У него есть шанс проявить себя весной. Президент Краковии сообщил о травме у Коноплянки ᐉ UA-Футбол
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. "У него есть шанс проявить себя весной". Президент Краковии сообщил о травме у Коноплянки
В тренде

"У него есть шанс проявить себя весной". Президент Краковии сообщил о травме у Коноплянки

Наши за границей
(1 голосов)

Так себе новости

"У него есть шанс проявить себя весной". Президент Краковии сообщил о травме у Коноплянки

Фото: cracovia.pl

Новина українською

Президент польской "Краковии" Януш Филипяк ответил на вопросы журналиста об игроке первой команды Евгении Коноплянке.

– Какое будущее Евгения Коноплянки? Он пришел в команду как игрок с "фамилией". Довольны ли вы тем, что он сделал в "Краковии"?

– Он забил один гол в чемпионате Польши, принес три очка, это неплохо. У него есть шанс проявить себя весной. Сейчас у него снова растяжение мышц, это наша проблема. Уже весной мы увидим, как оно будет.

В текущей кампании Коноплянка забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу в рамках 13 матчей за "Краковию".

Читайте такжеКоноплянка сделал победный ассист в матче чемпионата Польши

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Евгений Коноплянка Краковия (Краков)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
dziennikpolski24.pl

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
28.11.2022 в 11:32
В Шахтарі не дурні працюють, навіть коли бразильці повтікали Женю не захотіли повертати)))
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде