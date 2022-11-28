"У него есть шанс проявить себя весной". Президент Краковии сообщил о травме у Коноплянки
Так себе новости
Фото: cracovia.pl
Президент польской "Краковии" Януш Филипяк ответил на вопросы журналиста об игроке первой команды Евгении Коноплянке.
– Какое будущее Евгения Коноплянки? Он пришел в команду как игрок с "фамилией". Довольны ли вы тем, что он сделал в "Краковии"?
– Он забил один гол в чемпионате Польши, принес три очка, это неплохо. У него есть шанс проявить себя весной. Сейчас у него снова растяжение мышц, это наша проблема. Уже весной мы увидим, как оно будет.
В текущей кампании Коноплянка забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу в рамках 13 матчей за "Краковию".
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Источник:dziennikpolski24.pl
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
28.11.2022 в 11:32
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