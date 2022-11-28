"У него есть шанс проявить себя весной". Президент Краковии сообщил о травме у Коноплянки

Президент польской "Краковии" Януш Филипяк ответил на вопросы журналиста об игроке первой команды Евгении Коноплянке.

– Какое будущее Евгения Коноплянки? Он пришел в команду как игрок с "фамилией". Довольны ли вы тем, что он сделал в "Краковии"?

– Он забил один гол в чемпионате Польши, принес три очка, это неплохо. У него есть шанс проявить себя весной. Сейчас у него снова растяжение мышц, это наша проблема. Уже весной мы увидим, как оно будет.