Шацких признан лучшим тренером ноября в узбекской Суперлиге

Главный тренер "Пахтакора" Максим Шацких получил индивидуальную награду. 44-летний специалист стал лучшим наставником в ноябре в узбекской Суперлиге, сообщает официальный сайт лиги.

12 ноября его команда завоевала чемпионат Узбекистана, обыграв в последнем туре "Бунедкор" (2:0).

Напомним, что Шацких стал главным тренером "Пахтакора" в июле этого года. Ранее он много лет играл за киевское "Динамо".