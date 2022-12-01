Шацких признан лучшим тренером ноября в узбекской Суперлиге
Команда специалиста взяла титул
Фото: facebook.com/pakhtakorfc
Главный тренер "Пахтакора" Максим Шацких получил индивидуальную награду. 44-летний специалист стал лучшим наставником в ноябре в узбекской Суперлиге, сообщает официальный сайт лиги.
12 ноября его команда завоевала чемпионат Узбекистана, обыграв в последнем туре "Бунедкор" (2:0).
Напомним, что Шацких стал главным тренером "Пахтакора" в июле этого года. Ранее он много лет играл за киевское "Динамо".
У энг яхшиси!— FC Pakhtakor (@Pakhtakor_fc) November 18, 2022
Максим Шацких Суперлигада ноябрь ойининг энг яхши мураббийи деб топилди pic.twitter.com/07ef3r6e3k
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Источник:pfl.uz
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