 Шацких признан лучшим тренером ноября в узбекской Суперлиге ᐉ UA-Футбол
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Шацких признан лучшим тренером ноября в узбекской Суперлиге

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Команда специалиста взяла титул

Шацких признан лучшим тренером ноября в узбекской Суперлиге

Фото: facebook.com/pakhtakorfc

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Главный тренер "Пахтакора" Максим Шацких получил индивидуальную награду. 44-летний специалист стал лучшим наставником в ноябре в узбекской Суперлиге, сообщает официальный сайт лиги.

12 ноября его команда завоевала чемпионат Узбекистана, обыграв в последнем туре "Бунедкор" (2:0).

Напомним, что Шацких стал главным тренером "Пахтакора" в июле этого года. Ранее он много лет играл за киевское "Динамо".

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В статье: Максим Шацких Пахтакор (Ташкент)
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Источник:
pfl.uz

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