Ярмоленко отметился результативным действием за Аль-Айн в товарищеском матче. ВИДЕО

Украинский вингер эмирского Аль-Айна Андрей Ярмоленко отметился результативным действием в товарищеском матче своей команды против Аль-Раеда.

Футболист сборной Украины вышел в стартовом составе, а уже на 11 минуте записал в свой актив ассист. Это был первый из двух голов "Аль-Айна", который в итоге победил со счетом 2:1.

Отметим, что на счету Ярмоленко три гола и четыре ассиста в 10 матчах чемпионата ОАЭ. После 10 туров команда Сергей Реброва идет на шестом месте в чемпионате, уступая лидеру пять очков.

Следующий официальный поединок "Аль-Айн" проведет 12 декабря против "Аль-Вахды" в рамках Кубка Лиги ОАЭ.