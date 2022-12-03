Ярмоленко отметился результативным действием за Аль-Айн в товарищеском матче. ВИДЕО
Совсем скоро возобновляются официальные матчи
Фото: UAF
Украинский вингер эмирского Аль-Айна Андрей Ярмоленко отметился результативным действием в товарищеском матче своей команды против Аль-Раеда.
Футболист сборной Украины вышел в стартовом составе, а уже на 11 минуте записал в свой актив ассист. Это был первый из двух голов "Аль-Айна", который в итоге победил со счетом 2:1.
أهداف العين والرائد #نادي_العين pic.twitter.com/nsuSMRwuuc— نادي العين (@alainfcae) December 1, 2022
Отметим, что на счету Ярмоленко три гола и четыре ассиста в 10 матчах чемпионата ОАЭ. После 10 туров команда Сергей Реброва идет на шестом месте в чемпионате, уступая лидеру пять очков.
Следующий официальный поединок "Аль-Айн" проведет 12 декабря против "Аль-Вахды" в рамках Кубка Лиги ОАЭ.
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